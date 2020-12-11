燦爛新女力展現新力量 9位新住民分享動人的生命故事

新北市三重新住民家庭服務中心自8月起開辦「燦爛新女力、新生命、新力量」培力方案，邀請來自越南、印尼、緬甸及柬埔寨等9位新住民參與，歷經3個月的培訓課程和座談，並巡迴講座至新莊、中和、泰山、五股、萬里、石門、雙溪、三重等新住民家庭關懷站及婦女大學等，於日前舉行總結成果發表，每位新住民姊妹都說收穫滿滿，願意再向社會各界分享他們的生命故事。

9位新住民在鄭美里老師和中心主任楊巧雯及社工的帶領下，以自已的生命故事為主軸，透過照片、影像及文字整理，製作一個小時的簡報精華，再不斷的練講、修飾，然後按照期程到各區關懷站分享。來自柬埔寨、從事網拍的潘喜玲說，第一次用自己的故事演講，很緊張、也充滿挑戰，感謝先生和3個孩子的支持和鼓勵。

越南曾女香為婆婆在稻田間拍學士照

來台超過20年的越南曾女香，她結婚後就一直照顧婆婆，努力學中文和台語，也不斷進修，不料大學法律系畢業典禮當天剛好也是婆婆的「人生畢典」，她幾經掙扎，最後還是以婆婆為重，待婆婆一切後事料理妥當，她的先生和女兒拉著她在稻田中拍下唯一的學士照。

張麗英為家庭放棄空姐成為最亮麗通譯員

曾在緬甸擔任空姐的張麗英，有著人人稱羨的高薪工作，但嫁到台灣之後，當起家庭主婦，孩子入學後，她到學校擔任說故事的志工媽媽，一方面陪伴小孩，另方面向其他孩子介紹緬甸的風土人情。她的先生也是緬甸華僑，是位廚藝老師，在家庭穩固之後，她利用自己的專長，到移民署當通譯，成為最亮麗的通譯員。

社會局長張錦麗表示，新北市有超過10萬名的新住民，為了幫助新住民融入生活，市府在29區設有38個新住民家庭關懷服務站，每位新住民都有屬於自己的故事和能量，新住民家庭中心藉由培力方案，讓新住民發掘自我價值，並透過巡迴講座，深入各社區交流，以激發新住民在落地生根後，將台灣、將新北市當做自己的第二家鄉，與第二代新臺灣之子一起成長，展現燦爛的人生。