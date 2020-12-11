新北142校推動高國中小晨間閱讀 校數全國之冠獲優等獎肯定

每年由教育部國民及學前教育署與國立中央大學於12 月12日辦理「明日閱讀日」活動，推廣晨讀運動。今年的「 明日閱讀日」，新北市共142所高國中小響應，校數全國最多， 參與校數居全國之冠，榮獲優等獎，同時參與進步比例達35.9% ，是全國進步率第二高的縣市，也同時獲得進步獎的肯定。今( 11)日於臺大校友會館舉行「明日閱讀日」點亮活動暨頒獎典禮， 展現新北市豐碩晨讀推動成果。

新北市教育局張明文表示，透過每天短短幾十分鐘的晨讀， 開啟一天的學習，一大早安靜閱讀，不僅可以喚醒大腦、 穩定學習的情緒，也能讓學生建立閱讀習慣， 期許本市每年都有進步，最終成為具有文化氣息的新北閱讀城。

大觀國中每週二次全校性晨讀運動，一天做師生共讀書箱、 一天進行英語閱聽，同時搭配閱推老師設計導讀宅急便活動， 豐富晨讀的元素。雙溪高中自105學年度起全校實施一周4天， 每天15分鐘的晨讀，學生閱讀、導師陪伴、行政參與， 讓閱讀成為生活的一部分，因此老師不出閱讀心得作業， 讓學生無壓力閱讀，今年更加入校內網紅直播聊書， 由同學分享各式各樣的書籍； 全校師生透過班級投影或個人手機加入直播行列， 直播內還有趣味有獎徵答與大家互動。

昌福國小除了鼓勵師生每日晨讀10分鐘，更規劃「 昌福說書小劇場」，每週三晨讀前， 以5分鐘廣播劇方式說故事給全校聽，提高學生的閱讀興趣。 後埔國小每週五的寧靜晨讀時間，教師以身作則陪讀， 由導師帶領全班學生閱讀書籍、雜誌、報紙等閱讀素材， 更設計班級「面對面聊書」活動， 讓學生閱讀之外還能分享閱讀策略和心得；今年更透過班親會、 家庭閱讀分享等活動，將晨讀推廣到家庭。

新北市政府教育局為提供學生優質的閱讀教育環境， 自100年至今已改造188校國小圖書館、78校國高中， 且每年至少挹注6千萬元補助各校購置多元閱讀刊物及實體圖書， 同時於全市15所學校設置愛的書庫，促進書籍流通。 自109年度起更推動智慧閱讀，透過閱讀檢測、圖書分級、 整合電子書平台等策略，讓新北市的孩子更聰明、 有效率地進行閱讀，未來也將結合智慧閱讀與晨間閱讀政策， 從學校閱讀教育紮根，為孩子終身學習奠定穩固的基礎。