中華電信與國泰世華銀行攜手合作 打造北捷多元支付智慧化服務

「嗶」經濟正夯，中華電信攜手國泰世華銀行， 為臺北捷運公司首次導入多元支付服務。 透過中華電信所提供的多元支付機及多元支付平台， 整合國泰世華銀行信用卡收單等8家支付業者及自動售票機票務系統 ，於臺北市立兒童新樂園、臺北小巨蛋冰上樂園、捷運北投會館、 捷運商品販售處、捷運車站旅遊票自動售票機、 貓空纜車自動售票機等提供多元支付服務，讓消費者除了現金及悠遊 卡之外，還可透過其他付款方式，即可快速又便捷的暢遊大臺北。

此次與國泰世華銀行的合作，是「中華電信多元支付」 服務的應用展現。目前多元支付服務針對實體商家，提供有線、 無線刷卡機，整合15種以上支付工具於單一卡機， 同時整合信用卡及自動售票機票務系統， 為商家與消費者之間帶來安全及便利的無現金交易服務。 消費者可透過VISA、MasterCard、JCB、 銀聯卡等實體信用卡及一卡通、愛金卡等電子票證，或以Hami Pay、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、街口支付、LINE Pay、LINE Pay Money、PI拍錢包、悠遊付等數位支付方式付款，不論實體、 虛擬都方便使用。

多元支付日益深入消費者生活， 中華電信除配合國泰世華在臺北捷運主要捷運站中增設多元支付旅遊 票自動售票機，更於貓空纜車自動售票機、兒童新樂園大門、票亭、 各項遊樂設施、小巨蛋冰上樂園、北投會館活動中心及逃生體驗營、 捷運中山站及忠孝復興站商品販售處同步啟用多元支付服務， 可大幅減少各場域繁瑣的現金購票與購物流程，提供消費者更快速、 便捷的旅遊體驗！未來，更期待能延伸至臺北捷運各場域周邊商家， 滿足消費者各種消費付款需求，打造捷運軌道數位經濟。

了解更多多元支付申辦方式，請至官網查詢https:// cht.multipay.hinet.net/

附註：國泰世華銀行信用卡收單等8家支付業者， 包含國泰世華銀行、一卡通、愛金卡、街口支付、LINE Pay、LINE Pay Money、PI拍錢包、悠遊付。