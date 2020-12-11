為疫後臺灣經濟把脈 臺灣企銀合辦「臺北經濟論壇」

臺灣企銀關注後疫情時代臺灣經濟前景， 與國立臺北大學校友總會及臺北大學經濟系系友會共同舉辦第二屆「 臺北經濟論壇」，今(11)日於臺北美福大飯店登場，吸引400 多位產官學界代表齊聚，共同探討全球產業趨勢， 期許臺灣能掌握疫後市場先機。

此次論壇邀請總統府資政吳榮義、 行政院副院長沈榮津及國發會主委龔明鑫擔任致詞貴賓， 闡述臺灣於疫後時代的經濟發展及展望， 並由財信傳媒集團董事長謝金河以理財觀點， 深度剖析疫情後的經濟挑戰與投資策略。

臺灣企銀董事長、 同時也是臺北大學經濟系系友會理事長黃博怡表示， 今年世界經濟因為新冠肺炎受到重擊， 但臺灣在政府及人民共同努力下，成為全球防疫典範， 更讓臺灣成為少數GDP維持成長的經濟體，表現有目共睹。 但黃博怡也說，當今國際情勢及地緣政治等諸多不確定因素， 詭譎多變的氛圍下，臺灣仍必須思考如何持續在逆勢中突圍， 開創經濟新局。

論壇中包括臺灣經濟研究院院長張建一、 中華經濟研究院院長張傳章、臺灣金融研訓院院長黃崇哲， 亦與臺灣企銀董事長黃博怡一同探討在全球疫後產業消長、 國際供應鏈重組的關鍵時刻中，臺灣企業該如何抓準發展契機， 提出深入觀察及建言，為臺灣經濟把脈。

臺灣企銀董事長黃博怡強調， 臺灣企銀身為臺灣唯一的中小企業專業銀行、且是公股行庫之一， 協助企業紓困與振興責無旁貸。根據該行最新統計，截至今年11月 底，該行對中小企業放款餘額逾新臺幣6,078億元，承作戶數為 54,684戶，表現亮眼。 今年該行更於有金融奧斯卡之稱的菁業獎中，再度勇奪「 最佳中小企業金融獎」特優獎項， 足見外界對其履踐業務創新及深耕中小企業成效卓著的肯定。

黃博怡說明，臺灣企銀專注於扶持中小企業發展， 積極協助解決企業遇上的困境，致力於「一青、二老、三創」， 也就是幫助青年創業與就業、支持銀髮金融和危老都更金融， 並聚焦小微創新、創業及創意產業發展，以「融資、輔導、投資」 三位一體策略，建構完整金融生態圈， 服務一般商業銀行難以惠及的族群。此次透過臺北經濟論壇， 該行協助創造產官學界溝通暢談並建言的機會， 一起為臺灣在後疫情時代中，維持經濟領先地位盡心力。