簡嫚書拍公益廣告　籲歲末年終分享愛給家創兒　

（台灣英文新聞／施家恩台北報導）身兼編劇及導演等多重身份的台灣女演員簡嫚書，在近日播映由她與家創兒們共同拍攝一支公益廣告，藉此呼籲民眾共同關心與幫助家創兒，給他們一個充滿愛的家與機會，藉此改變人生，現在捐款善牧基金會，還可以拿到愛的紀念品。

擁有全台最多安置家園的天主教善牧基金會，近日邀請簡嫚書與善牧執行長湯靜蓮修女對談，分享當母親後的心境改變，以及早年在兒少安置家園親自照顧孩子們的甘苦談。也首次播映由她們兩位與孩子們共同拍攝的「惟愛完成一切」公益廣告，內容描述善牧工作夥伴全年無休，24小時陪伴照顧被遺棄、性侵、虐待或家庭失功能的家創兒，正如人母對自己孩子的悉心照顧，兩者辛苦付出的背後力量都源自於「愛」。

具編劇、導演、母親等多重身份的簡嫚書先於會中分享，自己當了媽媽後，只希望孩子能平安、健康長大，心境上改變很大，且有了孩子後，理所當然覺得每個孩子都應該被愛、被呵護，每個生命都應該要被善待，但擔任善牧愛心大使後，得知許多孩子因經歷痛苦的過往而來到善牧家園，想到這些創傷可能會跟著他們很久，甚至影響到他們未來的人生，就覺得心疼與難過，很想為這些孩子們做些什麼，因此也希望透過善牧「星火傳愛服務計畫」，讓更多人知道社會上有一群無家可歸或有家歸不得的家創兒需要我們的幫助。

善牧基金會執行長湯靜蓮修女緊接提出安置工作的重要性，曾有位住在善牧兒少家園的少女有感而發：「街頭不是我的家。」試想一個女孩或小孩若沒有家，他該何去何從？安置家園能夠給他們一個家，拉他們一把，帶領孩子學習自立生活，讓他們有機會受教育，這樣他們長大後就可以回饋社會。湯修女說，基金會所有的服務都是以「復原力」為基礎，每個來到善牧家園的孩子，內心都很難過，需要有人陪伴、聽他們說傷心的過去，讓他們知道有人愛著他們。

湯修女也提到陪伴過程中的挑戰：「要照顧陪伴這群有高創傷經驗的孩子並不容易，他們有的從來沒有被愛及被擁抱的經驗，加上團體生活會彼此影響、忌妒爭寵，要拉他們回來，做他們不喜歡的事，容易產生很多摩擦，有的孩子甚至會為了引人注意而自殘，要用很多的耐心與愛心，讓他們知道什麼是對的。透過理解孩子與長期的陪伴，從每日生活中一直一直提醒，時間久了，孩子就會改變，學習能安靜下來寫功課，慢慢感覺到我們愛他們每一個人，也知道在善牧家園生活是有目標的。現在回想起來，幫助這些從原生家庭受傷的孩子直到他們能自立生活，甚至未來能幫助他人。」

善牧基金會呼籲社會大眾透過捐款來幫助更多像羊羊的家創兒，給他們一個家與機會，就有可能改變他們的人生。即日起，凡捐款250元可索取「金牛送好運」紅包袋；捐款1,500元可索取朵朵綿羊雲「雙層收納乾濕分離包+抗UV折傘」1組。