新加坡對台灣開放邊境　12/18起入境採檢陰性無須隔離

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）新加坡今（11）日宣布，12月18日起解除對來自台灣旅客入境限制，旅客行前需先申請「航空通行證」，抵星後須在機場接受病毒檢測，若結果呈陰性，可自由活動，無須居家檢疫。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）自年初肆虐全球，新加坡在疫情穩定後，已逐步擴大開放邊境，陸續解除對來自汶萊、紐西蘭、澳洲、越南、中國旅客的入境限制。

新加坡民航局今天發布新聞稿表示，台灣擁有完善的公衛監測系統，並已成功控制病毒傳播，且在過去28天裡零本土個案，「從台灣移入病例的風險很低」。

民航局表示，台灣旅客必須在出發前7至30天內向新加坡民航局線上申請單次入境（Air Travel Pass，ATP），申請者須在入境前14天都待在台灣，沒有前往其他國家旅行的紀錄，且須搭乘直航班機前往星國，也不得過境。

旅客抵星後將在機場接受PCR核酸檢測，若檢測結果為陰性，即可獲准在新加坡自由活動，無須履行「居家檢疫」（Stay-Home Notice，SHN）。另外，ATP通行證的有效期為7天。

不過，台灣旅客在新加坡期間須下載並全程使用星國政府研發的「合力追蹤」手機應用程式，且離開新加坡14天內也不要刪除程式，以利任何疫調需求。

這項政策同樣適用於自台灣赴新加坡的公民、永久居民和領有長期通行證者，抵達新加坡後，直接在機場接受PCR核酸檢測，若檢測結果為陰性，便無須履行7天的居家檢疫。