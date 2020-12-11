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登法雜誌封面並列世界強權領袖　蔡英文：台灣走向世界靠人民團結

法國政經雜誌「重點週刊」最新一期封面刊出總統蔡英文與美、中、法、德四大強國領袖並列

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2020/12/11 15:52
法國重點週刊最新一期封面出現總統蔡英文（翻攝自Le Point 網站）

法國重點週刊最新一期封面出現總統蔡英文（翻攝自Le Point 網站）

（台灣英文新聞／國際組　綜合外電報導）法國政經雜誌「重點週刊」最新一期標題為「誰將主宰世界？」，封面則出現總統蔡英文與美、中、法、德四大強國領袖並列，顯示台灣的抗疫有成對國際能見度的提升。

重點週刊（Le Point）最新一期雜誌在昨（10）日發行，此次主題為「美洲、亞洲、歐洲……誰將主宰世界？」封面是五位國家領袖的照片被後製成跑者，在田徑場上爭鋒賽跑，除了有四大強國（圖左至右）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理梅克爾（Angela Merkel）、中國領導人習近平，以及將於明年１月登上總統大位的美國總統當選人拜登（Joe Biden）外，蔡英文成了第五位競賽者。

本期雜誌內容探討疫情及後疫情時代歐、美、亞三洲的關係、自由民主政體的未來、科技與經濟發展等；還有一篇專題以「台灣如何做到的？」為題，報導台灣儘管鄰近中國武漢市，卻成功控制住新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，而當世界各國必須採取封城與各種限制令時，台灣國內生活如常，人們照常出門等。

而根據中央社報導，「誰將主宰世界」專文則指出歷經武漢肺炎，未來資本主義與貿易的重心將逐漸轉移至亞洲，不過文章也指出，獨裁中國的崛起為世界帶來威脅，並提及中國如何侵蝕香港的自治、打壓並威脅台灣，以及對澳洲祭出經濟制裁等。

總統府今（11）日午間則做出回應，表示台灣能受到國際社會的高度重視，要歸功於人民的團結。

總統府發言人張惇涵表示，台灣再次以防疫成功經驗登上國際重要媒體版面，甚至被評為將主宰世界的五強之一，不僅凸顯台灣在全球的重要性，更顯現台灣的國際競爭力。

張惇涵指出，誠如報導中所提到的「台灣怎麼做到的？」，答案很清楚，就是「台灣人民團結一致做到的」；根據張惇涵，對於再一次獲得國際媒體的肯定，蔡英文仍是認為，台灣能夠走向世界，被國際社會高度重視，她要再次感謝台灣人民的團結，這份榮耀屬於全體國民。
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