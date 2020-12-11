居家檢疫遇到6.7強震怎麼辦? 台灣指揮中心: 戴上口罩逃生

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 昨(10日) 晚9點19分左右，台灣東北部地區發生芮氏規模6.7地震。根據氣象局資訊，未來一周仍有可能發生餘震。

不少人關心居家隔離檢疫者或是集中檢疫的民眾在地震發生，可不可以逃出房門。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥對此表示，可以逃生，但別忘了戴口罩。

中央社11日引述指揮中心發言人莊人祥表示，若真有緊急避難需求，可戴口罩暫時外出避難，危急狀況後儘速返回，不會開罰。

華視新聞引述莊人祥表示，保命確實最重要，一但居家檢疫者認為有危及生命安全之虞，可以戴上口罩逃生。

但在集中檢疫所因為有現場指揮官，若指揮官決定要逃生，檢疫者可依指示逃生。當然還是要戴上口罩。

此外檢疫所會以不同語言廣播逃生路線，並提醒戴上口罩，結束之後再回到房間中。

綜合《聯合》與《鏡傳媒》報導，若因為逃生離開房間，觸發電子圍籬啟動通報，指揮中心會給檢疫者解釋的機會，不會依《傳染病防治法》開罰。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥11日下午在疫情記者會中表示，根據「行政罰法」第13條規定，發生天然災害或事故且有緊急避難需求時，居家檢疫者或隔離者可戴上口罩暫時離開居家檢疫、居家隔離處所，待危險狀況解除後儘速返回即可，無須擔憂因緊急避難而受罰。

至於確診者將如何避難，中央社引述莊人祥說，醫院都有逃難的緊急規範，只要配合醫院人員指揮，同樣不會有罰則。

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