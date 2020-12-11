以假亂真！可樂果50週年推「仿真潮包」收起來就是一包偽可樂果 超吸睛

「50週年摺疊收納後背包」，其超仿真的造型，收納時是一包可樂果，但展開後變成潮流後背包。（圖／聯華食品） 「50週年摺疊收納後背包」，其超仿真的造型，收納時是一包可樂果，但展開後變成潮流後背包。（圖／聯華食品）

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）陪伴許多人成長的台灣國民零食「可樂果」即將於明年邁入50週年，特別推出限定「歡樂驚喜包」，內含5包經典原味可樂果和全新奶焗香蔥口味外，還有「50週年摺疊收納後背包」乙只，其仿真設計超吸睛，展開後即是潮流後背包，勢必引爆ig打卡瘋。

聯華食品旗下可樂果自1971年推出，至今已熱銷50年，以全台首創的天然豌豆為原料，獨特的螺旋造型打造出酥脆口感，搭配經典蒜味，很快就成為家喻戶曉的零食，是伴隨著許多人成長的記憶。

據統計，可樂果年銷量驚人，換算高度一年可吃掉近三萬座101大樓，長度能環繞台灣1316圈，堪稱台灣不敗的經典零食，當中又以蒜香的原味最受消費者歡迎。

可樂果50週年超仿真後背包 收納起來就是一包偽可樂果。（圖／聯華食品）

可樂果為慶祝熱銷50週年，12月份特別推出限量「歡樂驚喜包」，內含5包57g經典原味及贈送2包15g奶焗香蔥新口味，最令人期待的是，驚喜包內還搭配一只「可樂果50週年摺疊收納後背包」，其超仿真的造型，收納時是一包可樂果，但展開後變成潮流後背包，無論是背在身上還是做裝飾，其吸睛程度滿分。

為了慶祝50週年，還特別加碼【可樂果三喜臨門 好運金刮刮樂】活動，只要於2020年12月15日起至2021年2月28日，活動期間內購買可樂果全系列任乙件產品，於活動網頁登錄購買發票號碼，即可抽萬元獎金。

「歡樂驚喜包」，內含5包經典原味可樂果和全新奶焗香蔥口味外，還有「50週年摺疊收納後背包」乙只。（圖／聯華食品）