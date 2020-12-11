〈時評〉不動產狂飆 央行打炒房正中要害！

高雄市政府全力推動社會宅，位於苓雅區的「凱旋青樹 」預計民國111年完工啟用，落成後的2棟地上14層、地 下2層建物，將提供社會住宅245... 高雄市政府全力推動社會宅，位於苓雅區的「凱旋青樹 」預計民國111年完工啟用，落成後的2棟地上14層、地 下2層建物，將提供社會住宅245戶，並設有店鋪2戶、 社會局公托中心等。圖為凱旋青樹工地空拍情形。 （高雄市政府提供） 中央社記者王淑芬高雄傳真 109年11月30日 (來源 中央社)

全台房地產大亂炒，紅單滿天飛，中南部房價兩年內狂飆一倍。行政院各部會結合中央銀行重手打房，遏止炒作歪風，值得肯定，否則勢必造成嚴重通貨膨脹，衝擊人民生活安定，後果不堪設想。

這一波房地產飆升，點火題材是台積電、Google要到中南部設廠，需要廠房以及員工住宅需求，激發不動産價格上漲，問題是Google一個新資料中心，用人不會超過200人，台積電明年破紀錄全台大徵才，也不過8千人，而且是分年、分地區慢慢進用。如何點燃全台不動產飆升之火？

據統計，全台迄108年底，空屋率高達10.2%，近90萬戶空屋，其中六都就有54萬戶空屋，佔63.1%，高雄超過11萬戶空屋，其他五都不超過10萬戶，而且全台新建未售餘屋量又有78063戶，再加上人口老化，總人口數逐年遞減，那麼多的空屋、餘屋，如何消化？又怎麼可能供不應求？

房地產這波炒作，如同股市一樣，做手選定標的，找一個未發生，或即使存在，卻未必有那麼好遠景的題材，把價格推升到「本夢比」，再幻滅，套牢一堆投資人。

台灣這兩年台商回流，熱錢滾滾，推升新台幣匯率狂升，再加上股市多頭市場，不動產確有一定程度剛性需求，但是那麼多空屋、餘屋，怎麼可能供不應求？

根據國泰不動産可能成交價指數(新推案價格)，109年第三年，全國房價成長率已達9.43%，其中新竹(18.25%)、桃園(11.23%)、新北(10.49%)，都已超過平均上漲率，充分顯示不動產炒作確實已到了不容漠視地步。

如果以「雞犬升天」來形容這一波房地產狂飆，一點也不過份，新竹某建案出現人民用板凳、躺椅、陽傘、書報、看板等用具卡位，只要能搶到一張預付訂金，由建設公司開出的紅單收據，轉手至少每單賺10萬元，價格當然逐日調升，每坪每天上漲三萬元起跳，嚴重程度可以想像。

誇張的是台中七期某建設公司推出豪宅474戶預售案，竟然被北部三個富豪團，全部以紅單搶光，一戶不剩，炒風之熾，根本脫離經濟學供需法則，而是背後看不見的大財團介入炒作，斧鑿痕跡，清晰可見。

房地產炒作，帶動個人房地合一稅大幅增加，2019年全台60.5億元，比2018年27.9億元，增幅達117%，明顯看出房地產景氣過熱，炒作嚴重情况。

吉家網董事長李同榮說，正常情況下，台商回流加上企業投資工廠，帶動中南部不動産需求，預估應該至少有4年以上榮景，這是建築業者久旱逢甘霖的期待，不料自去年炒風亂流來襲，一、兩年就把行情打爛，不動產因為政府出重手打房，快速泡沫化，需求及價格回歸原點，繼續空屋、餘屋一堆，建築業者苦不堪言。

行政院這次推出9大打炒房措施，包括：強力稽查紅單交易炒作亂象，成立預售屋管理小組；杜絕規避不動產稅務；儘速推動不動産登錄修法；針對不動產貸款差別審慎授信；廣建社會住宅等。

銀行體系不動產授信因炒房爆增，今年截至10月底為止，全國銀行體系放款總額31北2445億元，比9月底增加1381億元，其中不動產放款單月新增1100億元，增幅最大，炒房明顯，其實也成為銀行體系潛存的壞帳風險。

中央行銀這次祭出「楊四條」限制不動產授信，針對公司法人、自然人購屋第三戶、購屋貸款、餘屋貸款，祭出信用管制，受影響最大的應該是建商，其次是炒房財團，至於持有紅單的炒手，如果金額不是大大，超過自己信用能力，應該還不至於受傷太重。

行政院推出的9大打炒房措施，加上央行不動產信用管制，不動產學者張金鶚表示，確實打到要害，對於囤房族、建商、擁有龐大資金炒房財團，能夠發揮嚇阻效果。

一位正派的不動產業者說，他們是採取先建後售模式推建案，長期穩定發展。不動產炒風揚起，處處搶建，對正規建築業非常不利，現在水泥工、鋼筋綑紮技術工人，每天工資漲到7000元，還是找不到人，連非法外勞每日2800元也無人應徵，這樣不僅影響工程品質，也連帶造成公共工程找不到人，大家成本飆升，根本是殺雞取卵，不是好現象，不如隨著物價指數每年合理漲幅，對建築業、消費者，都是健康的現象。

他認為政府這次大動作管制不動產信用，再次推出九大措施防止炒房，對建築業、不動產市場，乃至於金融界都是正面發展，否則一旦不動產泡沫化，受傷的還是全國人民代表、建築業，以及銀行體系，並非長期發展之道。

台灣目前不動産並沒有供不應求情况，空屋、餘屋比例已經偏高，人口成長率又逐年下降，如何逐年有計劃推動都市更新，慢慢解決老屋、空屋問題，讓全民都能享受「住者有其屋」，才是政府長期管理不動產之願景，期待這一波的炒房風波，能夠逐漸平息，讓不動產回歸健康正常發展，才是國家、社會之福。