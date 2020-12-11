談判仍難產 英相：國內應做好「無協議脫歐」準備

隨著2020年即將結束，英國脫歐死線也迫在眉睫，在與歐盟最後一次會面未能達成共識後，英國首相強森(Boris Johnson)首次公開表示，該是國內的企業和人民準備好面對「無協議脫歐」的時候了。

英國與歐盟的談判仍在進行當中，不過照目前的情況看來，狀況並不樂觀，英國將會在本(12)月31日完全擺脫歐盟貿易規則，如果沒有談妥新的貿易協議，就是「無協議脫歐」的最糟糕狀況，然而，對於英國而言，雖然願意讓步一些，但是脫歐的初衷必須被守護，因此談判的進展十分緩慢。

強森說，即使英國已經離開歐盟，歐盟仍希望將英國綁死在原有的法律架構底下，作為其「如同雙胞胎」的存在，不然就要對英國課徵懲罰性的進口關稅，因此難以在一些漁業權和競爭規則等較關鍵的領域達成共識，因此，英國人必須要做好未來與歐盟的關係，可能會較接近「澳洲模式」的心理準備。

所謂的澳洲模式，其實並不是什麼新潮的貿易關係，由於澳洲正在與歐盟洽談自由貿易協定，現在與歐盟的貿易關係，是基於世界貿易組織所訂下的規範進行，換言之，英國與歐盟的貿易模式如果與澳洲一樣，就代表在步上無協議脫歐之路後，直接回歸到最基礎的世界貿易組織規範下，這也意味著與歐盟的所有進出口貿易，都將因稅額面臨更高的價格。

現階段，強森正尋求與歐盟大國法、德兩國領袖會面，希望在爭取到兩國支持後有所突破，不過BBC分析，強森一直強調歐盟的條件不合理讓談判進展空前困難，雖然英國也有提出自己的意見，似乎並沒有獲得歐盟的支持。

分析指出，儘管週日已經是本次談判設定的死線，兩邊其實都有設定一個緩衝期，針對難以達成共識的領域，也已做好可持續適用舊規定的準備。