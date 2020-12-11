華語樂壇巨星指定吉他手樂團　虎山音樂祭嗨翻台北近郊

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)2020虎山音樂祭邀請到天后蔡依林長期合作吉他手的樂團Mike Mclaughlin & Soul Connection，以及各類曲風演出將於12月12日3大舞台登場。
第七屆虎山音樂祭依舊有經典的台式電子花車與特色宮廟舞台，可見
以在冬天舉辦為特色的虎山音樂祭今年卡司包括，與天后蔡依林長期合作吉他手的樂團Mike Mclaughlin & Soul Connection、夜暮之眼吉普賽爵士樂團 Dark Eyes Gypsy Jazz Band、西岡瓦那West Gondwana Dance Band、郁夫&絲絨印象派樂隊YUFU & the Velvet Impressionism等，滿足各種喜好的樂迷。
曾和張惠妹、蔡依林、任賢齊等華語歌壇巨星合作，旅居台灣多年的吉他大師Mike McLaughlin從10歲開始吉他之路，成長過程中受
此外，虎山音樂祭好朋友，
今年特地邀請來自墨西哥的龍舌蘭女王Barajas Cárdenas直接空運一箱箱的龍舌蘭（Tequila）到台
此外，各種美式、墨西哥、委瑞內拉、中東、日式等地美食攤位也不可少，包含義式窯烤
虎山音樂祭將在12/12(六)下午二點至深夜舉辦，
／電子花車主舞台／
2:00 Jim Hauer
3:00 Handsome Devils
4:00 Gold Seal
5:00 Mike Mclaughlin & Soul Connection ( 蔡依林長期合作吉他手Mike Mclaughlin為大家帶來他的四人樂團演出)
6:00 Muddy Basin Ramblers w/guests
8:00 The Rockits
9:00 West Gondwana Dance Band
10:00 Yufu and Velvet Impressionism
／特色宮廟舞台 ／
3:30 Lauren Leach
4:30 Dark Eyes Gypsy Band
5:30 Chance Emerson
6:30 More The Merrier
7:30 Chris Bailey
8:30 Lillie Creatures
9:30 Dust Devils
10:30 .22
／ 黑膠舞台 ／
DJs
Wildcat tex.
Yo Hey Li
Jing Mei Eclectic Beats