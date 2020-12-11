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華語樂壇巨星指定吉他手樂團　虎山音樂祭嗨翻台北近郊

2020虎山音樂祭邀請到天后蔡依林長期合作吉他手的樂團Mike Mclaughlin & Soul Connection，以及各類曲風演出將於12月12日3大舞台登場。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2020/12/11 11:53
2020虎山音樂祭將於周六登場(圖/主辦單位)

2020虎山音樂祭將於周六登場(圖/主辦單位)

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)2020虎山音樂祭邀請到天后蔡依林長期合作吉他手的樂團Mike Mclaughlin & Soul Connection，以及各類曲風演出將於12月12日3大舞台登場。

第七屆虎山音樂祭依舊有經典的台式電子花車與特色宮廟舞台，可見台灣及國際樂手將帶來搖滾、爵士、鄉村等曲風各異的音樂，還有DJ進駐黑膠舞台，將於12月12日登場。

以在冬天舉辦為特色的虎山音樂祭今年卡司包括，與天后蔡依林長期合作吉他手的樂團Mike Mclaughlin & Soul Connection、夜暮之眼吉普賽爵士樂團 Dark Eyes Gypsy Jazz Band、西岡瓦那West Gondwana Dance Band、郁夫&絲絨印象派樂隊YUFU & the Velvet Impressionism等，滿足各種喜好的樂迷。

曾和張惠妹、蔡依林、任賢齊等華語歌壇巨星合作，旅居台灣多年的吉他大師Mike McLaughlin從10歲開始吉他之路，成長過程中受爵士、R&B、鄉村搖滾等影響，合作過的歌手數皆是華語圈巨星。

此外，虎山音樂祭好朋友，音樂風格源自克難樂隊、藍調民謠、傳統爵士以及搖擺樂，音樂經常脫胎於各種經典樂曲，並以數種自製樂器混合演奏的泥攤地浪人，將再次嗨翻全場。

今年特地邀請來自墨西哥的龍舌蘭女王Barajas Cárdenas直接空運一箱箱的龍舌蘭（Tequila）到台灣，「從龍舌蘭田採收到發酵全是女性」、「保留當地傳統的龍舌蘭，就像祖父母喝的一樣」，虎山音樂祭為大家準備特調龍舌蘭飲品，歡迎大家品嘗小酌一番。

此外，各種美式、墨西哥、委瑞內拉、中東、日式等地美食攤位也不可少，包含義式窯烤PIZZA、道地墨西哥料理、法式手工香腸、新鮮道地以色列蔬食小吃、散壽司握壽司等亞洲珍饌，現場也有BABY JUICE帶來現打新鮮果汁，與嘉士伯Carlsberg、紅點手工精釀啤酒等。

虎山音樂祭將在12/12(六)下午二點至深夜舉辦，每年都是越晚越好玩！現場還有由藝術家何灝帶來的現場繪畫表演，詳情請至臉書查詢或直接購票去

／電子花車主舞台／
2:00 Jim Hauer
3:00 Handsome Devils
4:00 Gold Seal
5:00 Mike Mclaughlin & Soul Connection ( 蔡依林長期合作吉他手Mike Mclaughlin為大家帶來他的四人樂團演出)
6:00 Muddy Basin Ramblers w/guests
8:00 The Rockits　
9:00 West Gondwana Dance Band
10:00 Yufu and Velvet Impressionism

／特色宮廟舞台 ／
3:30 Lauren Leach
4:30 Dark Eyes Gypsy Band　
5:30 Chance Emerson
6:30 More The Merrier
7:30 Chris Bailey
8:30 Lillie Creatures
9:30 Dust Devils
10:30 .22

／ 黑膠舞台 ／
DJs
Wildcat tex.
Yo Hey Li
Jing Mei Eclectic Beats
虎山音樂祭

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