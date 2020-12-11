天寒擺脫手腳冰冷　療癒系飲品讓你健康喝、暖過冬

【健康醫療網／記者林怡亭報導】天氣漸涼，手腳冰冷、寒性體質族群要開始迎接冬天的挑戰，來杯熱拿鐵、熱奶茶暖暖身子是寒冬最療癒的事！但是，你可以有更健康的選擇，薄荷枇杷膏茶、生薑檸檬水、潤膚四物湯，三杯簡單療癒系飲品，自己DIY就能讓整個冬天溫暖又健康！

感冒鼻涕、痰多 自製飲品幫助廢體內物排出

秋轉冬，氣溫越降越低，感冒人數快速增加，醫師不斷囑咐要多喝水以幫助病情好轉，感冒是免疫系統對抗病菌的過程，會產生鼻涕、痰等廢物，增加水分攝取，才能降低鼻涕與痰的濃稠度，方便身體排出，同時也能補足發燒時身體蒸發的水分。不過現代人在冬天總是偏愛以市售的熱飲作為日常飲品，雖然喝起來療癒人心，但多含過量人工調味或糖分，反而對身體造成許多傷害。

臺北市立聯合醫院仁愛院區中醫科周宗翰醫師表示，有傷風感冒、咳嗽症狀，多喝水一定有幫助，但如果不習慣沒味道的白開水，可以在感冒初期自己準備簡單沖泡的飲品，緩解身體不適，喝的健康，而且不會因為喝市售含糖飲品影響鼻涕、痰的排出。

三大療癒系飲品！ 醫師教你怎們準備、怎麼喝

No1. 薄荷枇杷膏茶，頭痛喉嚨痛來一杯！生津解表、清熱化痰

材料、作法：薄荷葉10克、枇杷膏3匙，加1000cc熱水，攪拌即可飲用。

功效：“薄荷枇杷膏茶”具生津解表、清熱化痰的作用，用於風熱感冒的發熱頭痛、咽喉腫痛、咳嗽不爽。

如果是咽喉腫脹，喉嚨癢、痛，或是冬天老是覺得喉嚨乾，則建議用薄荷葉加枇杷膏攪拌當茶水喝，薄荷屬常見的解表藥，主入肝肺二經，有疏風散熱、清咽利喉之功效，枇杷膏裡面常常含有枇杷葉、陳皮、魚腥草、杏仁、甘草、桔梗、金銀花、茯苓、麥冬、百合、乾薑、橄欖葉等潤喉化痰的中藥，對於天氣冷造成的喉嚨乾癢有很大幫助。

No2. 生薑檸檬水，驅你內心的寒！再補充滿滿維他命ｃ

材料、作法：將生薑洗凈後切片，榨成薑汁，檸檬榨汁，兩者一同用溫開水沖泡，飲用前加入一勺蜂蜜。

功效：補充維生素C，驅散寒意，預防感冒。

“生薑檸檬水”也可以用煎煮法來做，即把檸檬和生薑都切片，先將生薑片煮3分鐘，再加入檸檬片煮一分鐘即可。通常一天飲用量最好控制在1000毫升以內，其餘的水分攝取還是以溫開水為主，而且檸檬泡水一定要淡，太濃的檸檬水酸度高，飲用過多容易刺激胃酸分泌，引起腸胃不適，胃酸過多或有胃病的族群尤其不能大量飲用檸檬水。

No3. 潤膚四物湯，天冷皮膚乾癢沒再怕，四物補血養血是好物

材料、作法：玉竹10 g、麥門冬5g、當歸9g、川芎 6g、白芍9g、生地12g。把所有材料洗淨，用清水泡洗一下，放進鍋中，加入1000 c.c.清水，蓋上鍋蓋，以大火煮開，轉中小火煮30分鐘，放涼即可飲用。

功效：天氣冷最怕就是皮膚乾癢，皮膚若保水度不足，加上冷氣空調容易帶走皮膚天然皮脂膜，而缺乏鎖水、抵禦外界刺激物的屏障，就容易出現搔癢甚至發炎等不適，特別是皮脂分泌量下滑造成皮膚角質過多的老人，以及皮脂腺尚未成熟的小孩，最容易有乾癢問題，這時候可喝喝看「潤膚四物湯」。

中醫常說「治風先治血，血行風自滅」，所以合適的茶飲都會以“四物飲”為基底，“四物飲”的組成通常包括當歸、川芎、白芍、生地，除了能調經止痛，養血補血，也能滋潤肌膚、防止老化。加玉竹、麥門冬於四物湯就是“潤膚四物湯”，因為玉竹與麥門冬本身就有甜味，所以不用額外加紅糖。如果沒時間自己燉煮，市面上也有四物湯可以選擇，更加方便，而且能達到一樣的功效。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/48401/

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