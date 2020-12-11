女性乾眼症是男性2倍！　盡早診斷病因很重要

【健康醫療網／記者陳佳慧報導】乾眼症其成因很多，從年齡、性別、環境、自體免疫疾病與日常生活習慣等都會影響，根據統計，50到55歲之間是罹病高峰，甚至女性罹患乾眼症的機率是男性的兩倍。台北慈濟醫院眼科部沈姵妤副主任表示，50歲以上的更年期女性因賀爾蒙的減少，淚腺受到雌激素的刺激會減少淚液分泌；另外，免疫異常、戴隱形眼鏡、或是做過近視雷射手術也以女性占多數，所以不管年輕或年長，女性受乾眼症影響相對較高，因此若能及早發現引發乾眼症的主因，對於治療幫助很大。

淚液分泌不足 長期恐引起角膜破皮、視力下降

乾眼症主要分兩大類，一類是缺水性，另一類則是揮發性。導致缺水性乾眼症常見的原因有，自體免疫功能異常患者、類風濕性關節炎、修格蘭症候群、紅斑性狼瘡、曾接受雷射近視手術等。揮發性乾眼症則是油脂眼瞼發炎、麥氏腺發炎或功能不良等。

沈姵妤副主任解釋，眼睛掌管淚水分泌的淚腺有三個，最大的淚腺在眼窩的外側，其他兩個小腺體在上瞼板中，免疫功能性異常的患者，自體免疫的蛋白會去攻擊淚腺，使三個淚腺都受到影響。長期下來患者的眼睛就會很乾、疼痛感，角膜就會呈現很嚴重的破皮，甚至視力下降。

多重性免疫疾病致嚴重乾眼！ 角膜穿孔險失明

沈姵妤副主任分享一位50多歲的乾眼症患者，她患有多重性的免疫疾病已經近20多年，眼睛表面的破皮已經嚴重到會角膜穿孔的程度。即使用了很多藥、類固醇、控制免疫的藥，以及製作自體的血清、局部的淚小管塞住都還是會反覆性的大面積破皮，一旦破皮也不容易好，因此角膜開始溶解像薄薄的紙，已經有失明的危險。如上述這類因自體免疫疾病所導致的乾眼症的患者，因乾眼症無法根治，需不斷的補充人工淚液，因此一定要選擇不含防腐劑的人工淚液，若點了含防腐劑的人工淚液，對眼睛表面的傷害更大，上皮不易生長。她補充到，患有自體免疫疾病的患者需即早有乾眼症的認知與診斷，如有必要可搭配風濕免疫科一起了解疾病、合作治療。

長期配戴隱眼者 建議選擇不含防腐劑人工淚液

另外，長期配戴隱形眼鏡會同時造成缺水性和揮發性的乾眼症，是造成年輕乾眼症的女性較多的主要原因之一，由於隱形眼鏡本身會吸附淚液，且眼睛表面的淚膜也可能被隱形眼鏡覆蓋導致淚腺不穩定、易揮發。沈姵妤副主任建議，有些患者會自行到藥局買眼藥水來使用，但其實有些含防腐劑的藥水是不能點的，因為防腐劑可能會吸附在隱形眼鏡上面，造成眼睛反覆接觸防腐劑，因此若要保持眼睛濕潤，建議選擇不含防腐劑的人工淚液對眼睛較安全。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/48420/

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