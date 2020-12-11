40歲以上當心 暴瘦、乾眼症、胃食道逆流纏身 恐是類風濕性關節炎惹禍

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）60歲王奶奶容易感到疲倦、胃口不好，手指關節處出現輕微疼痛，連騎機車催油門都有困難，經醫院檢查是退化性關節炎造成，但吃藥治療後病情都沒有改善。之後手部關節腫脹疼痛更加惡化，嚴重影響生活品質，二年下來體重更暴瘦10公斤，最後轉診到過敏風濕免疫科檢查，發現王奶奶罹患「類風濕性關節炎」已長達四年，經使用生物製劑治療，病情獲得大幅改善。

恩主公醫院過敏風濕免疫科主任郭孝齡醫師表示，類風濕性關節炎屬於全身的發炎性自體免疫疾病，初期診斷不易，常見症狀為疲倦感、全身痠痛及食慾不振，進而造成患者體重下滑，案例中的王奶奶才會暴瘦10公斤，若無妥善治療，會逐漸發展為多關節發炎及腫脹。

由於類風濕性關節炎併發症多樣複雜，包括乾眼症、乾燥症、貧血、頭痛、間質性肺炎、胃食道逆流或骨質疏鬆等等，患者經常會因上述症狀就醫治療，但病情卻無法有效改善。

門診中就曾有男性患者因嘴巴、眼睛和鼻子很乾，風一吹就不舒服，到耳鼻喉科或眼科治療都沒有改善，輾轉到風濕免疫科檢查，經詳細問診，患者主述膝蓋會痛、不能蹲，但是因症狀不顯著，所以認為無相關，醫師發現患者手部有點腫，經抽血檢查類風濕性關節炎因子指數超標，最後確診罹患類風濕性關節炎。

郭孝齡醫師說，類風濕性關節炎好發在40至50歲的中年女性，女性患者約是男性的5倍，95%的患者好發部位容易出現在手指間關節及手腕，且多為對稱性關節的疼痛，若未能及時治療，會造成關節破壞，嚴重影響生活品質。

郭孝齡醫師說明，類風濕性關節炎是一種不可逆的疾病，關節一旦被破壞就無法復原，所以治療用藥要達到「快、狠、準」的目標：「快」就是發現時要趕快治療，「狠」是盡快使用藥物緩解疾病惡化，而「準」就是精準選對藥物，醫師會依照患者個別情況配置用藥，希望讓患者在三個月內疾病獲得緩解或是達到低疾病活動度。

目前藥物方面，第一線藥物為口服免疫調節劑、免疫抑制劑搭配消炎用藥，若持續治療半年仍未見效，則可健保申請生物製劑介入治療，目前常用的新型生物製劑，每四週施打一次，不但治療效果提升，也提供患者極高的就醫方便性。另外，目前也有適合孕婦使用的生物製劑，患者不必擔心藥物治療會影響生育計畫，有需要的患者可以與醫師討論用藥。

郭孝齡醫師提醒，類風濕性關節炎患者切勿聽信偏方，避免抽煙，盡量保持愉快的心情，同時抱持正面思考，遵守醫囑定期回診，千萬不要亂停藥，才能維持良好的生活品質。