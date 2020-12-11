安全、品質的保健產品　SNQ品質標章最新名單出爐！

國內生醫產品的品質指標識別‐「SNQ國家品質標章」，今年通過名單出爐！超過百項獲標章的生醫產品，在今天(12/10)接受表揚頒證，由生策中心董事長王金平、評審團總召集人陳維昭、中研院院士彭汪嘉康等生醫領域之領袖人物一同進行授證。今年通過SNQ品質標章驗證之保健產品共計128項，其中以保健食品佔多數，其次為防疫產品。SNQ強調Safety and Quality品質與安全，故需經科學實證、嚴謹品管、檢驗安全之產品方能通過，以能提供國人健康消費時之選擇依據。

總申請項目增加1.5倍，生醫產業積極實現品質高標準

SNQ評審團總召集人、台灣大學名譽教授陳維昭在致詞時表示，儘管2020這一年，全球面臨疫情危機，產業狀況士氣低迷，企業仍然踴躍提出申請，年度總申請件數近200件，較去年增加1.5倍。SNQ評審委員包括陳樹功、錢宗良、林峰輝等專家學者都認為，今年廠商提具的資料與品管資訊有顯著的進步，也看見更多的知名生醫品牌參與SNQ認證申請，以完備科學驗證、品質控管，以符合專家評核要項。

面對疫情，國人重視自我保健，SNQ成為健康消費識別

128項經專家審視具科學實證的保健產品與服務，其中包括可對抗疫情的「防疫產品」，以及提升防護力的「保健食品」為大宗，反應出疫情來襲，國人健康意識提升，保健需求大增，故市場上訴求防疫、保健的相關產品如雨後春筍，但其效果和安全則無法保障。SNQ已為安全品質的健康識別，為區隔市場產品，許多企業透過申請SNQ標章，經過專家學者的嚴謹把關，落實兼具品牌與品質的雙高標準來訴求消費者，達到「用品質 為行銷加值」的目標。

保健食品、化妝品、防疫產品重視「科學實證」，訴求「環保」亦為今年特色

營養保健食品類今年通過69項，許多品牌通路商、連鎖藥局自主送審產品，對於產品的品質與安全更加重視，並透過SNQ評選來加值產品的優勢，與市場競品做出區隔，打破以往用價格戰削價競爭方式，建立良性的循環。防疫產品通過27項，除符合SNQ強調的「科學實證」、安全和品質要求外，普遍也有環保或對環境友善的特性，分別表現在原料、使用後對環境無害以及減少耗材使用等三方面。通過認證的化粧品類有10項，大多針對保濕、緊緻肌膚等訴求提出申請，良好的品質管制之外，具紮實的安全性貼布試驗與人體功效評估。

生醫產業結合醫療 研發能量強；長照企業組為今年新增

醫療週邊類今年通過6項，分別為醫療診斷輔助系統、醫材管理系統、手術導航機器人以及病毒標準品，涵蓋範圍廣；其中衛福部食藥署的新型冠狀病毒國家標準品及呼吸道病毒套組，在協助業者開發新冠病毒檢測試劑方面著力甚多。藥品類通過8項，主要以癌症、血栓、早產兒健康及免疫系統等問題提出解方。今年新增的「長照企業組」鼓勵企業因應長照需求提供創新、具特色之整合型服務，新光集團的樂齡宅、盤古的銀髮生活賦能服務體系等項目拔得頭籌，以提供長者智慧樂活的服務通過SNQ標章。

SNQ驗證產品 叫好又叫座，電商通路龍頭齊聚 共揭銷售榜

通過SNQ之驗證產品，每年都需要再提具相關檢驗報告申請續審，審查通過再授予新年度的標章。目前在市場上已通過SNQ之產品有近600項，這些產品在專業學者品質把關下，也深獲消費者肯定。為鼓勵廠商落實「用品質 為行銷加值」，SNQ特與認同「高標嚴選上架機制」的電商通路：Yahoo奇摩超級商城及Yahoo奇摩購物中心、MOMO商城、蝦皮商城，以及大樹藥局共同揭曉「SNQ認證產品銷售榜」活動，亦將於今日由各通路代表進行頒奬。

