第23屆國家生技醫療品質奬(生醫產品類) 獲獎名單出爐！

有台灣生醫奧斯卡之稱的「國家生技醫療品質奬」，得奬名單出爐！有7項具國際水準的生醫產品獲奬，在今天(12/10)舉行頒奬典禮，由生策中心董事長王金平、衛福部次長薛瑞元、立法院秘書長林志嘉等貴賓蒞會頒出1銀6銅的獎項。唯一銀獎由臺灣阿斯特捷利康的令癌莎膜衣錠獲得。重視台灣生醫產業發展的賴清德副總統也特別發賀電，恭喜所有獲獎團隊。

總申請項目增加1.5倍，本土研發、重視實證、全球布局為獲獎原因

SNQ評審團總召集人、台灣大學名譽教授陳維昭在致詞時表示，儘管2020這一年，全球面臨疫情危機，產業狀況士氣低迷，企業仍然以完備科學驗證、品質控管踴躍提出申請，年度總申請件數較往年增加1.5倍，足見台灣生醫產業之發展潛力。

此外，國家生技醫療品質奬的得奬標準明確，銅獎需為全國第一、銀獎需為亞洲第一，金奬則要有世界第一之水準。故今年的獲獎產品，都是以其堅實品質與研發能量立足台灣、布局全球，獲得評審團隊肯定。

藥品類表現最佳，台灣的新藥：抗生素奈諾沙星亦獲銅獎

今年在生醫產品類的表現，以藥品類獲獎項目最多。由臺灣阿斯特捷利康的令癌莎膜衣錠(Lynparza®)奪得唯一銀獎，是全球第一個核准上市，也是目前最多適應症的PARP抑制劑。台灣健保已可以給付一線卵巢癌及三陰性乳癌的治療。

國際藥廠組獲得銅奬的則是羅氏大藥廠的羅思克®，是第一個在美國FDA同時獲得NTRK基因融合陽性任何實體腫瘤及ROS1陽性之局部晚期或轉移性非小細胞肺癌的藥品。

此外，台灣成功上市的抗感染新藥：抗生素奈諾沙星，也榮獲本土藥廠組的銅奬，對台灣新藥的發展有莫大鼓舞作用。

▓生醫應用產品，首度獲獎：台灣製造、手術定位導航系統，已在臨床使用

醫療週邊類生醫應用組首度誕生得獎者–鈦隼生物科技的腦部精準定位手術導航系統，是運用機器視覺技術達到手術中精準定位，定位時間僅需3到5分鐘，比起其他產品的數十分鐘快速許多，並於2018年與花慈完成全球首例腦部導航機器人手術。

媲美國際品牌的防疫產品、醫美保養品，使用專秉原料、效果皆經實證

其餘獲得銅獎的生醫產品，還包括防疫產品類的穿戴式負離子空氣清淨機（鴻辰通訊），它是世界最小的空氣清淨機，每0.6秒可產生超過200萬負離子；已有多國專利，並通過國際CE認證。在化粧品類的γ-PGA複方高效保濕精華液（瑞昇醫學美容科技）和冰原活萃璀璨精華（麗彤生醫科技），這些獲獎的保健產品都實踐高規格的品質控管和衛生安全標準，是高於國家標準、製程嚴謹、強調科學實證的模範代表產品。

● 獲獎名單