台灣宜蘭外海一夜數震•最大規模6.7幸無重大災情　專家: 地震來得正是時候

新竹市建中一路23巷一處廢棄大樓外，因10日晚間9時19分芮氏規模6.7的地震導致鷹架倒塌、磚塊掉落，停在建築物旁的多部汽車、機車遭殃。... 新竹市建中一路23巷一處廢棄大樓外，因10日晚間9時19分芮氏規模6.7的地震導致鷹架倒塌、磚塊掉落，停在建築物旁的多部汽車、機車遭殃。（民眾提供/中央社）

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）宜蘭縣政府東方27.2公里（台灣東部海域）10日晚間9時19分發生芮氏規模6.7地震，地震深度76.8公里，最大震度宜蘭縣、新北市、花蓮縣、台北市、桃園市、新竹縣、南投縣、台中市、苗栗縣、雲林縣與嘉義縣4級。

11日凌晨2時15分又傳芮氏規模5.6地震，震央相當接近10日晚間的強震，凌晨這起地震最大震度在宜蘭南澳為4級(如下圖) 。

圖片來源: 國家災害防救科技中心

竹科管理局副局長許增如10日晚間表示，新竹市最大震度3級，竹科並無災情傳出，區內廠商營運未受到影響。所轄的宜蘭科學園區震度較大，不過是以精密機械廠為主，廠商生產營運應不受影響，但仍會巡查建物是否有受損。

台積電指出，北部廠區有部分人員因所在廠區達4級震度，依內部程序進行疏散，確保安全；目前工安系統正常，人員也都已回到原位正常運作。另一晶圓代工廠聯電表示，公司沒什麼影響。

中央氣象局地震測報中心指出，不排除一週內有規模4.0餘震發生。

地震測報中心主任陳國昌表示，台灣東部10日晚發生芮氏規模6.7地震，屬於隱沒帶地震，不排一週內會有餘震，但規模不大；提醒宜蘭、大台北山區連日降雨，可能會有土石流或落石。

地震測報中心10日晚間召開臨時記者會，主任陳國昌表示，這次地震全台有感，是台灣東北部菲律賓海板塊隱沒歐亞大陸板塊之下，隱沒帶發生的地震，通常能量衰減很快，雖然不會有很多的餘震，仍不排除一週內會有規模4.0的餘震。

陳國昌強調，雖然有人認為今年地震偏少，甚至說「少了幾顆原子彈的能量」，這都有計算上的錯誤，地震的能量釋放不一定每年都一樣；雖然今年中型地震偏少，但規模5至6的地震總共25個，較往年平均值18個多很多，所以大規模的地震比平均值多很多，不是坊間說的沒有釋放能量。

陳國昌說，這是今年以來第4個規模超過6的地震，也是最大的，長期平均超過規模6的地震每年約2.3至2.5個。

陳國昌表示，在晚間9時27分的餘震，是宜蘭東方26公里，深度71公里，規模4.8；震央位置可能是在誤差範圍內，確定是餘震；長期的觀測現象來看，第一個餘震都是最大的，所以這次應該是最大的餘震。

陳國昌提醒，因為宜蘭、新北市東北部降雨天數多，土地飽含水分，這次雖然只有4級，但在宜蘭時間長達40秒，雙北也有30秒，時間久對在山區等地方，要預防土石流或落石。

另一方面，研究地震20多年的前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋說，台灣位處地震帶，地底適當釋放能量是好事，但前3年台灣地底釋放能量太少，宜蘭縣外海晚間這起大震來得正是時候。

郭鎧紋說，他計算出台灣平均每年未達規模6地震釋放能量應要相當於3顆原子彈，幾乎每年都達標，但規模6以上地震釋放能量應要相當於8顆原子彈，卻不是每年都達標。

中央社引述郭鎧紋說，1999年 (民國88年)九二一大地震前，台灣經歷很長一段時間地震平靜期，累積相當於120顆原子彈能量，九二一地震規模7.3，直到當年底可說是地震大爆發期，共釋放相當於100顆原子彈能量。

郭鎧紋指出，2000年到2016年可視為台灣地震火藥期，每年地震平均釋放約9.25顆原子彈能量，但2017年開始又進入平靜期，地震釋放能量偏少。

詳細紀錄每年地震情形的郭鎧紋說，2017年僅一起規模6以上地震（6.1），全年共約釋放相當於0.7顆原子彈能量；2018年有兩起規模6以上地震（6.3及6.1），全年共釋放相當於2.1顆原子彈能量；2019年規模6以上地震也兩起（6.3及6.2），全年釋放相當於2.4顆原子彈能量，明顯偏少。

郭鎧紋說，今年6月14日及7月26日各發生規模6及6.2地震，分別釋放相當於0.5顆及1顆原子彈能量，原本離平均8顆原子彈能量標準很遠，但10日晚間這起地震相當於5.6顆原子彈能量，加起來今年規模6以上釋放能量已相當於7.1顆原子彈，大幅拉近與標準的距離。

前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋 (中央社檔案照片)