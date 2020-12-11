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不能等！「美感 x 未來教育展」台灣校園大改造　陳永基設計聯合美感細胞策展

「美感 x 未來教育展」展覽首次集結12所台灣學校推動的美感教育計畫，邀請陳永基設計與美感細胞聯合策展，將於台灣設計館免費展出2個月。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2020/12/11 09:48
美感 x 未來教育展台灣設計館登場(圖/台灣設計研究院)

美感 x 未來教育展台灣設計館登場(圖/台灣設計研究院)

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)「美感 x 未來教育展」展覽首次集結12所台灣學校推動的美感教育計畫，邀請陳永基設計與美感細胞聯合策展，將於台灣設計館免費展出2個月。

美感教育透過教育部跨部會、民間單位的公私協力，由專業團隊連結各縣市政府，帶領種子教師、學校/基地園發展多元的美感教育課程，同時投入藝文館所資源，引發生活中對美感的關注。

兩大展區分別為， 1號展區呈現幼兒、國小、國中、高中四個不同階段的學習視野，參展的各項美感教育計畫分別從校長、老師、家長及學生的角度切入，梳理各計畫在行政推動、教案課程、互動體驗三大面向的觀點，從教室課堂延伸到生活環境，探索注入美感的未來教育樣態。

2號展區「學美．美學—校園美感設計實踐計畫」以改造前後的影音影像，展現由20個設計團隊改造25所學校的成果(從幼兒園到高中校園)，並以5大類別：「特色教室」、「機能收納」、「指標及空間翻轉」、「閒置空間再造、「生態學習」，介紹各校所遇到的環境美感問題，並以設計思考提出的可行方案，呈現臺灣校園環境的縮影及思考改善的歷程。

值得一提的是今年教育部所推動的美感教育相關計畫中，「學美．美學」與「The Anne Times安妮新聞」，分別從全球4,769件作品中脫穎而出，獲得日本2020 Good Design Award國際級設計大獎的肯定。其中「學美．美學」以設計思考方式探索並解決校園問題之執行模式，更是獲得評審委員極高的讚賞，獲頒金獎榮耀(全球僅20件)。

展覽：「美感 x 未來教育展」
日期：109年12月11日至110年2月21日
時間：09:30~17:30(週一休館)
地點：台灣設計館01、02展區
台灣設計研究院
台灣設計館
美感
教育

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