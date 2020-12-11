【快訊】寶佳利用台灣勞動基金倒貨3％遠百股份　唐楚烈、邱明強等5人遭聲押

更新時間: 2020-12-11 10:00

首次發稿: 2020-12-11 09:12

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台灣勞動基金官員涉收賄操控股價•遭羈押禁見 寶佳資產主管30萬元交保

寶佳公司投資主管邱裕元（前中）10日晚間被移送北檢複訊。中央社

前勞金局國內投資組長游迺文（左）涉嫌收賄，日前已遭羈押。（中央社檔案照片）

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）北檢偵辦勞動部前組長游迺文涉收賄操縱股價案，查出寶佳執行長唐楚烈、復華投信投資長邱明強等涉炒作遠東公司股票，利用勞動基金出脫持股。檢方今天(11日) 聲押禁見唐、邱等5人。

綜合《自由時報》與中央社報導，檢廉偵辦勞動基金炒股案，查出寶佳資產涉嫌將旗下所擁有的3％遠東百貨股份，以高於當時市場行情的24.75元，倒貨給勞動基金。

檢廉昨(12/10) 展開第三波偵查行動，兵分5路搜索復華投信及唐楚烈、邱明強等人住處，並以被告身分約談唐楚烈、邱裕元、邱明強、復華投信基金經理人劉建賢、研究員陳周倫等人到案，陸續移送北檢複訊。檢察官漏夜複訊後，今天上午向法院聲請羈押禁見。

檢廉調查，游迺文自今年(109年) 7月27日起，與大量持有遠東公司股票的寶佳資產公司及證券商復華投信公司人員聯繫、聚餐，並違反由交易員下單規定，直接透過證券商以高於設定的價格買進遠東公司股票，涉嫌操縱股價。

另外，游男自民國101年9月至今年9月間的薪資與每月信用卡費用，明顯入不敷出，游男卻能以現金存入個人帳戶金額達新台幣918萬元。其中，游男於今年7月2日至9月8日間，密集存入3萬元至10萬元不等金額。

北檢11月底指揮廉政署約談游男到案，訊後認定游迺文涉嫌貪污治罪條例違背職務收賄罪、財產來源不明罪、證券交易法操縱股價罪及證券投資信託及顧問法，犯罪嫌疑重大，向台北地院聲押禁見游男獲准。

檢廉翌日以證人身分傳喚唐楚烈、被告身分傳喚邱裕元說明，檢察官訊後將唐楚烈請回，諭令邱裕元30萬元交保。

檢廉過濾卷證後查出，唐楚烈、邱裕元等人自去年(108年) 5月下旬起，疑謀議炒作遠東公司股票，將股價拉抬後，今年4月至7月間計畫賣出遠東公司股票套利，但售出數量不如預期，便聯繫游迺文，疑企圖利用政府基金接手獲利，游男則藉此收取「紅包」。

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勞動基金官員涉貪案，復華投信基金經理人劉建賢(上圖) 、研究員陳周倫(下圖) 移送北檢 (中央社)