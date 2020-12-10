台灣勞動基金炒股弊案　寶佳執行長唐楚烈證人轉被告

檢廉持續偵辦勞動基金官員涉貪案，10日在約談相關涉案嫌疑人後，將寶佳公司執行長唐楚烈 （中）由證人轉為被告 檢廉持續偵辦勞動基金官員涉貪案，10日在約談相關涉案嫌疑人後，將寶佳公司執行長唐楚烈 （中）由證人轉為被告 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／財經組 台北報導）勞動部勞動基金運用局日前爆發官員游迺文貪汙炒股弊案，台北地檢署持續擴大偵辦，今（10）日兵分五路搜索證券商復華投信辦公室；約談復華投信投資長邱明強與研究員劉建賢、寶佳資產管理執行長唐楚烈及投資主管邱裕元等四人，而其中唐楚烈在約談後由證人轉為被告。

《自由時報》報導，根據檢廉調查，唐楚烈及邱裕元在去（2019）年5月開始謀議操縱遠東百貨股票，陸續利用寶佳資產的資金買進，拉抬遠百股價，並計畫在今年倒貨賣出遠百股票套利。

然因股價不如預期，唐楚烈及邱裕元便積極尋找外部資金承接，隨後找上勞動基金國內投資組組長游迺文，一行人在8月於台北市知名高檔餐廳飲宴達成協議，安排復華投信等受勞動基金委託操盤的證券業者，大量買進遠百股票，使唐楚烈等人掌控的寶佳資產能順利脫出持股。

而根據《鏡傳媒》報導，整起炒股事件之所以會爆發，是因為游迺文指示交易員買進遠百股票，甚至直接開出24.75元的價位，不過交易員基於「買低賣高」的原則用較低的價格買進，讓股價往下掉。

游迺文為此還責怪交易員不願配合，隨後甚至違反勞動部勞金局的作業規範，刻意繞過該局有權下單的交易員，直接聯絡券商主管要求以24.75元的價格買進遠百股票，行逕相當猖狂。

之後勞動部便接獲檢舉，目前檢廉已向法院聲押禁見游迺文獲准，並全面過濾游迺文過去10多年來經手的股票，擴大追弊範圍；全案也朝《貪污治罪條例》之行受賄罪、違反《證券交易法》操縱股價罪等罪嫌方向偵辦。