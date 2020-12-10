英國內政大臣會羅冠聰　港府不滿批挑釁

羅冠聰（前左）及英國內政大臣彭黛玲（前右）（照片翻攝自羅冠聰臉書） 羅冠聰（前左）及英國內政大臣彭黛玲（前右）（照片翻攝自羅冠聰臉書）

英國內政大臣彭黛玲（Priti Patel）昨天公開會晤流亡當地的前香港眾志主席羅冠聰，港府今天對此表達強烈不滿，形容此舉是挑釁行為。

路透社報導，彭黛玲9日公開會晤羅冠聰，以及在中國大陸深圳被扣留港人李宇軒的妹妹等人，並承諾會保護並支持香港公民的自由。羅冠聰則感謝她致力開闢新管道，讓近300萬香港人有權獲得英國公民身分。

羅冠聰其後在網上公布了他與彭黛玲的合照，背後有英國國旗及香港特別行政區區旗。有時事評論員認為，會晤中展示旗幟是「刻意擺出高姿態」。

對此，港府發言人今天發表聲明稱，特區政府對有英國內閣大臣與全無官方身分的「反政府香港人士」會面時刻意展示特區區旗，表示強烈不滿及反感。

發言人並稱，這明顯是英國政府近日繼其外交部發表惡意中傷特區的「香港半年報告」後另一次「挑釁行為」；其對「中英聯合聲明」和持有英國國民（海外）護照港人的言論，更是有違國際義務。

聲明強調，中英兩國政府在簽署中英聯合聲明時互換備忘錄，英方在備忘錄中明確承諾不給予持有英國國民（海外）護照的香港中國公民在英居留權。

發言人表示，英國政府若刻意違背中英聯合聲明時英方備忘錄中的承諾，不顧北京中央政府的堅決反對和一再交涉，執意利用部分港人仍持有英國國民（海外）護照或有關身分進行政治炒作，向有關人士提供在英居留和入籍路徑，是罔顧歷史事實，有違其國際義務。

英國國民（海外）護照的英文是British National（Overseas），簡稱BNO。

BNO護照持有人名義上是英國國籍，但沒有英國居留權。在香港實施港區維護國家安全法後，英國宣布將著手修改入境規則，准許持BNO港人及其家屬在英國居住、讀書或工作5年，5年後可以申請定居，再居住12個月後申請入籍。