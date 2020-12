秘密協議曝光！　中國派公安秘密赴瑞士　費用全民買單

(台灣英文新聞/國際組 外電報導)瑞士與中國政府在2015年簽下一份不尋常的秘密協議,允許中國公安部官員以秘密身分進入瑞士兩週,期間費用還全由瑞士人民的納稅錢買單,這份連國會都不知情的協議在今年瑞士與中國打算更新協議時被揭發,引起國內一片譁然,而今人權組織更公布協議完整內容,並指出這份協議對中國極為有利。

中立國瑞士與中國建交超過70年,關係良好,兩國更在去(2019)年簽署了中國倡議的「一帶一路」瞭解備忘錄。

英國《衛報》報導,這份為期五年的「再接納協議」(readmission agreement)在8月間兩國政府準備更新協議時,被瑞士當地媒體首度報導出來,隨後在國內引發強烈反彈,外界除了對於中國近期持續打壓異見及反對人士感到不安外,也對這份協議的高度秘密性質—就連國會都不知情—相當質疑。

根據亞洲人權運動組織保護衛士(Safeguard Defenders)在週三(9)揭露的協議英文譯本,瑞士政府允許中國公安部的「專家」赴瑞士執行「任務」兩週,並與瑞士政府欲驅逐的中國公民會面;儘管前提是必須由瑞士政府發出邀請,但中國在取得邀請後,便可自行選擇代表,無須再經過瑞士官方同意。

瑞士政府將允許這些中國公安部指派的代表,在瑞士以祕密身分活動,瑞士政府要求中國完成任務後提出報告,不過這份報告也將被保密處理,不對外公開。此外,這些中國代表在瑞士的一切費用,將由瑞士政府負擔,也就是人民的納稅錢。

保護衛士及學者都認為這份協議非比尋常。保護衛士指出,與「再接納協議」類似性質的協定是國際法常例,瑞士至今也與超過50個國家簽署相關協議,不過瑞士和中國所簽訂的秘密協議不僅不是互惠的,其內容也與過往相關協議相當不同。

保護衛士進一步指出,該協議本身不公開及中國公安代表在瑞士得進行祕密活動等都是「不尋常的(unusual)」;過去僅有少數協議允許將被遣返的人士的母國派遣代表到瑞士執行公務,然而其代表所獲准的行動不僅受限於公務,還必須是公開的。

美國西頓霍爾大學(Seton Hall University)法學教授陸梅吉(Margaret Lewis)則表示,這份協議對中國「極為有利」且已超越了一般涉及移民資訊分享的協議,「讓我感到奇怪的是,如果只是(要被引渡回國的中國公民),其地位和其他非法居留人士一樣低,中國豈會費心派遣官員」;她認為這些人士「都是中國政府感興趣的人」。

保護衛士的主任達林(Peter Dahlin)更指出,協議內容並未提及中國代表在瑞士停留兩週期間需要受到瑞士官方的監督;他並進一步推斷,中國代表有可能是持觀光簽證進入瑞士,而這樣一來,他們甚至可以恣意前往申根地區,「如果這個協議被如此保密,那麼其他國家根本也不會知道。」

