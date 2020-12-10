咳到瘋掉 這五種止咳食療必學！ 咳到瘋掉 這五種止咳食療必學！

【健康醫療網／記者黃心瑩報導】季節交替正是風邪容易入侵之際，許多人感冒之後久咳不癒，除了藥物或喉糖之外，中醫師王翊錞分享五個食療祕方，讓民眾可以溫和止咳不傷身。

一、甘草貝母梨汁

用料：粗梨1個，川貝母粉3克，生甘草10克。

吃法：梨去核不去皮，將川貝母粉和甘草納入，放碗內蒸熟服食。

功效：清熱化痰散結。用於治乾咳無痰。

◎梨性涼:味甘微酸，歸肺、胃經，有生津、清熱、止咳化痰、潤燥、解酒等功效。

◎川貝母:清熱化痰，潤肺止咳，散結消腫。

◎生甘草:清熱解毒，祛痰止咳，緩急止痛，調和藥性

二、葱薑豉湯

用料：葱白頭（連鬚）3個，生薑3片，淡豆豉10顆。體虛者，加紅棗（切開）5顆。

吃法：2碗水煮開後轉中火，煎煮10分鐘，去渣後服用。

功效：用治風寒感冒初起，咳嗽、咽喉不疼痛者。

◎葱性溫味辛，歸肺、胃經，有發汗散寒、健胃。

◎生薑性溫味辛，歸肺、胃、脾經，有發汗散寒、溫中止嘔。

◎淡豆豉性寒、味苦甘澀，歸肺、胃經，有調中下氣。

三、冰糖銀耳蓮子湯

用料：銀耳15克，冰糖10克，蓮子15克。

吃法：一起煮。

功效：滋陰清肺，補脾益腎，止渴生津。用治陰虛肺燥之咳嗽痰少，咽乾口渴等症。

◎銀耳性平味甘，歸肺、胃經，有滋陰潤肺、益氣養胃、強心補腦等功效。

◎蓮子甘、澀，平。歸脾、腎、心經。益腎固精，補脾止瀉，止帶，養心。

四、蜂蜜蘿蔔汁

用料：白蘿蔔400克，蜂蜜適量。

吃法：將白蘿蔔洗淨、去皮、切碎，榨汁去渣，取60毫升加蜂蜜1匙，調勻頓服。

功效：清熱解毒，止咳化痰。用治燥咳。

◎蘿蔔生者性涼、味甘辛；熟者性溫、味甘。歸肺、胃經，有健胃消食、化痰止咳、清熱利尿、順氣寬中、生津止渴

◎蜂蜜：甘，平。歸肺、脾、大腸經。補中緩急，潤肺止咳，滑腸通便。

※注意一歲以下小朋友禁用。

五、羅漢果茶

用料：羅漢果10克、麥冬10克、桔梗3克、甘草3克。

吃法：加水煎服。

功效：適合風熱感冒咳嗽、咽痛、聲音嘶啞甚則失音，以及扁桃腺體炎、咽喉炎、百日咳、肺熱哮喘者食用。

◎羅漢果性涼味甘，歸肺、脾經，有解暑、清肺、化痰止咳、潤腸等功效。

◎麥冬甘、微苦，微寒。歸心、肺、胃經。養陰潤肺、益胃生津、清心除煩。

◎桔梗苦、辛，平。歸肺經。宣肺化痰，利咽，排膿。

◎甘草甘，平。歸心、肺、脾、胃經。益氣補中，清熱解毒，祛痰止咳，緩急止痛，調和藥性。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/48392/

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