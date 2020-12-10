台灣永續金融最新進展 重量級產官學者出席「2020國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」

後疫情時代，當天災、地變、政府禁令等不可抗力因素成為常態， 金融業要如何成為穩定社會的力量，發揮永續金融價值， 國泰金控正積極提供解方！國泰於12月10日和證交所共同舉辦第 四屆「2020國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」， 邀請產官學重量級人物出席，金管會、鴻海、貝萊德投信、台積電、 台灣水泥等重棒雲集，剖析投資人和企業間的ESG溝通策略、 標竿企業如何掌握氣候機會，精彩內容吸引超過200家企業報名， 出席公司市值逾台股總市值7成以上。

金管會副主委許永欽指出，新冠肺炎疫情造成全球巨大衝擊， 國際也開始運用金融市場力量，加重推動永續發展，以ESG（ 環境、社會、公司治理）為核心的永續金融， 亦成為國際金融政策發展關鍵。近年來， 台灣企業於國際永續評比指標與評鑑中屢獲佳績。 為了促使企業更加重視永續發展，金管會於今年發布「公司治理藍圖 3.0-永續發展藍圖」與「綠色金融行動方案2.0」， 提升企業資訊揭露品質、擴大上市櫃公司編制永續報告書範圍， 並建立跨領域、跨產業的對話場域，讓台灣企業兼顧永續與競爭力。

國泰金控副董事長陳祖培出席論壇表示，國泰深耕永續金融領域，1 1月剛公布的美國道瓊永續指數(DJSI)中，連續3年入選世界 指數成分股，國泰金控在永續金融面向獲得全球產業排名第一，為發 揮金融業身為重要投資人的影響力，自2014年在企業永續委員會 中設置台灣首個責任投資小組，目前更是國際議合行動Climat e Action 100+的台灣唯一參與者， 國泰秉持著要和被投資公司一起成長的起心動念，2019年積極奔 走的議合成果，也讓台灣成為CDP NDC全球議合成功率前10名的國家。為了打造下一代的未來、 引領台灣企業在低碳經濟中保持優勢， 期盼每位與會者和國泰一起影響更多台灣企業！

台灣責任投資繳出亮眼成績單 臺北大學發佈「永續投資調查」



臺北大學多年來積極投入永續投資相關研究， 國泰金控暨子公司國泰證券今年贊助臺北大學企業永續發展研究中心 ，深入研究台灣永續投資及企業ESG之努力成績。 臺北大學於論壇中發佈「永續投資調查」報告， 該份報告盤查台灣永續投資現況，以全球永續投資聯盟Global Sustainable Investment Alliance (GSIA) 研究方法設計「台灣永續投資調查2020問卷」，調查4大基金、 壽險、產險與投信投顧等機構。研究各類別責任投資狀況， 由數據剖析台灣近6年來國際責任投資的最新進展， 是全台灣目前最完整的「永續投資調查」， 有機會讓台灣責任投資的亮眼成績被國際看見。



此外，臺北大學院長池祥麟指出，臺北大學商學院在10年前便將C SR、企業社會責任概念納入必修課程， 而近年臺北大學研究團隊發表的ESG個股研究報告， 研究架構參考國際評比架構與本地特色指標，涵蓋社會、經濟、 環境與揭露4大面向，是台灣投資市場研究ESG個股的重要參考。

No ESG, No Money? 鴻海、國泰人壽各界標竿暢談議合及永續願景

以「永續金融」為主題的對談中，鴻海董事長劉揚偉親自分享， 鴻海近年積極採取多項行動貫徹ESG理念，11月承諾加入「 氣候行動 100+」淨零排放的目標， 將逐步對於集團價值鏈中的溫室氣體排放做出具體措施， 身為全球大型企業，鴻海將著重綠色管理共同成長、 節能減碳綠色環保及誠信經營永續發展等，落實永續精神；另外， 身為全球最大資產管理公司BlackRock貝萊德投信總經理佘 曉光則分享在落實盡職治理、責任投資的進展，以及ESG 對投資人及企業的意義。

國泰人壽總經理劉上旗提到，我們不只是希望獨善其身， 更希望達到「兼善天下」，與所有業者一起來做ESG，所以， 即使國壽與被投資企業的議合過程很艱辛， 但我們仍然會秉持著初衷持續下去。除了參與國際議合行動、 舉辦論壇，我們也選定近10家的大型企業進行深度議合， 透過團隊積極敲門拜訪，分享國際間最新ESG、 氣候變遷的因應趨勢和政策方向給被議合企業，希望以陪伴、 共學的方式，與企業一起在永續這條路並肩前進。我們相信， 當台灣所有大型公司都在各自的領域樹立永續典範， 也會引導其他中小企業前進，實現一個共好的理想。

台積電、台灣水泥標竿分享 掌握氣候變遷機會與風險

台積電資深副總經理何麗梅亦出席論壇分享標竿經驗， 包括公司的氣候變遷管理架構（TCFD）， 及透過此架構鑑別出之氣候風險與機會等。 台積電將因應氣候變遷視為公司永續經營的責任， 策略包括推動低碳製造、使用再生能源、 改善能源使用效率及強化氣候韌性，透明揭露各項績效。台積電於2 019年成為全球首家加入RE100的半導體公司， 同時海外據點已全部使用再生能源， 期許能夠成為推動社會向上的永續力量。

台灣水泥總經理李鐘培進一步分享，水泥業是國家重要基礎工程， 在追求經濟發展的同時，台泥也堅信人類的文明和自然環境的平衡， 必須也應該同時兼顧，並得到改善。而台泥身為全球第8大水泥集團 ，已率先於今年成為東亞第一家完成SBTi減碳目標設定的水泥企 業，並積極與國際水泥標竿企業攜手合作，共同發起「2050氣候 願景」，公開宣示致力降低水泥製程的碳足跡，並希望於2050年 前達到RMC產品碳中和的目標。

台灣企業永續調查大解密 跨域攤位永續循環創意無設限

「2020國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」除了重量級與談人、 精彩議程，主辦單位國泰金控今年度特別與循環台灣基金會合作， 將氣候變遷與循環經濟的高度關聯性呈現於論壇展區中，邀請CoP artners循環夥伴平台， 實踐循環農業共榮圈的京冠生物科技、 開發電子廢棄物環保剝金術的優勝奈米、光源以租代買的漾拓國際， 和積極提倡源頭減塑的奉茶行動CircuPlus團隊與循環容器 租賃的青瓢公司等夥伴一同交流，讓台灣各界的永續循環創意發光。

國泰人壽、國泰證券及國泰投信也加入擺攤行列， 展演金融業的永續理念，國泰人壽主打減碳標籤， 機智快答讓與會者從趣味互動學到環保小常識； 國泰證券推廣台股定期定額，標榜每月1千元輕鬆成為台積電股東， 是現場熱門攤位；國泰投信介紹永續ETF， 推薦給關注永續議題的投資人。

特別的是，會場內建置寬達5公尺長的永續調查互動牆面， 邀請每位與會者就所屬公司對於永續金融的認知、 公司進行低碳轉型的可能性、所屬公司的ESG表現等題目做出選擇 ，透過貼紙投票參與「永續大調查」，解密台灣企業永續行動。 調查發現，近九成參加企業表示有被投資人詢問ESG作為；46% 與會者認為其所屬公司已超前部署進行低碳轉型；48%台灣製造業 與非製造業仍在初步導入TCFD階段；有趣的是， 對於長期備受討論的電價調漲議題，過半與會者都投給「贊成， 本來就太便宜，漲2倍都OK。」

照片來源：國泰金控提供