新北2年5億元 校校智慧教室達標

新北市攜手全家便利商店「億」起推動數位學習，今（ 10） 日在新北市政府進行全家便利商店捐贈1億點app會員點數記者會 。侯友宜市長出席見證教育局與全家便利商店簽約儀式， 並扮演數學老師， 與文德國小學生一起運用全市最新建置完成的智慧教室設備於親師生 平台進行數位學習累積點數， 實際體驗如何運用全家便利商店APP兌換禮物。

侯友宜市長表示，智慧教室是落實智能城市最重要的基石，新北市1 08、109年投入5億元，打造校校都有智慧教室， 每50班1間，共建置455間，為全國最多； 每間智慧教室配有86吋觸控電視、平板電腦、 充電車及無線基地台，同時更新全市1萬600班班級電腦， 每班配置無線基地台，每位導師配發1台平板電腦， 每位校長配發1台筆電，搭配全國首創單一帳號-親師生平台，讓每 一間教室都能在高速網路下，進行資訊融入教學，達到學生自主學習 。此外，感謝全家便利商店捐贈1億點app點數， 孩子在親師生平台學習，可到店兌換獎品，結合遍布全市的便利商店 ，即時滿足學生學習的成就感。

今天扮演店員為孩子兌換禮物的全家便利商店薛東都總經理表示，「 全家」擁有密集據點通路優勢，除了滿足消費者民生服務需求， 更希冀成為善用通路力量發揮影響力與社會價值之平台。 此次全家便利商店與新北市政府合作推動數位學習，「全家」 將捐贈會員APP點數1億點， 學生只要在親師生平台線上學習即可獲得點數，並可再至「全家」 兌換獎品，藉此提升其學習動機與成就，不僅為教育盡一份心力， 更是「全家」APP點數多元應用的新里程碑。

文德國小學生張語彤表示：「 沒想過學習點數可以很方便地在便利商店兌換獎品， 很想趕快去親師生平台學習累積點數。」丁思與老師說：「 透過智慧教室，可以應用多元且創新的教學方式， 讓數位學習真正的在課堂上落實，帶給孩子不同的學習視野。」

教育局表示，透過智慧教室的建置、 資訊設備的充足及學習積點兌換獎品的誘因，鼓勵學生進行數位學習 ，親師生平台流量跟去年同期相比成長了6倍之多， 並且透過平台進行人工數據分析，記錄分析學生學習歷程， 讓教師了解個別及整體學生的學習狀況並加以協助，落實推動科技輔 助學習，達成「教室無邊界、學習無國界」。