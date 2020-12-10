國際山岳日 農業局山坡地保育不遺餘力

山林不僅是動植物的基因庫， 更是孕育人類生存的大地之母， 聯合國為讓社會重視保護山區生態系統和促進山區居住者的福祉， 於每年12月11日設立國際山岳日， 希望藉由活動喚起人們對山林的保護意識。

新北市政府農業局對山坡地保護同樣不遺餘力，為避免山坡地濫墾， 與各區公所及警察局等相關單位分工合作，除進行不定期巡查外， 另搭配行政院農業委員會水土保持局每月1次通報衛星影像輔助監測 變異點，避免山坡地遭受有心人士的破壞，109年度共接獲790 件衛星變異點，且皆在10日內完成現場查復工作， 讓山林違規行為無所遁形。同時， 為促進山坡地農民的福祉並增進民眾坡地防災的觀念， 農業局舉辦土石流自主防災社區實作演練，今年農業局在淡水、 鶯歌、八里等共16區辦理26場土石流自主防災社區兵棋推演， 透過自主防災社區演練傳遞防災知識與方法， 在災害來臨前未雨綢繆也學習與大自然和平共處；另外， 農業局每個月在新北轄區內各區公所辦理水土保持巡迴列車服務與農 會講習，由水土保持服務團技師前往駐點， 提供民眾水土保持相關法規解釋、 水保相關書件申請程序解說及農地輔導等相關服務， 讓民眾不用大老遠跑到市政府詢問， 在自己土地所在地的區公所即可做洽詢及農地輔導申請，109年農 業局農地輔導已辦理逾70場及21場水土保持專車巡迴，12月2 3日也將前往泰山區公所巡迴；新北市水保服務團亦於每周一、 周四在新北市政府22樓現場提供免費水土保持專業諮詢， 可撥打水土保持服務專線: 02-2965-9930洽詢。

農業局長李玟表示，在山坡地進行開挖整地、 改變地形等行為仍應依水土保持法內容申請水土保持相關申請書件， 經核定後始得施作，民眾對水土保持書件申請有疑慮， 農業局提供許多管道供民眾免費諮詢， 仍請民眾於開發自家土地時注意，以免誤觸水土保持法相關規定， 也邀請新北市民一同保護新北美麗的山林。