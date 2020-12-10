響應新北市好日子愛心大平台 被動元件代理商日電貿2年捐4輛復康巴士

臺灣最大被動元件代理商日電貿集團， 10日上午由副董事長李坤蒼代表捐贈2輛復康巴士給新北市政府， 由副市長吳明機受贈，這是該集團2年內捐贈的第3、4輛， 使新北市復康巴士成長到588輛，高居全國第一。

李坤蒼表示，該集團董事長周煒凌有感於高齡社會， 許多失能長輩行動不便，加上身障朋友出門的不便， 因此這2年持續捐贈復康巴士，希望能幫助有需求者。

不僅捐贈復康巴士，該集團從105年起加入「 教育部學校教育儲蓄戶」、「 臺北市政府教育局認助清寒學生基金會」及「 新北市溫馨助學圓夢基金」的認助行列，迄今共捐贈1, 700萬元，讓弱勢家庭學生擁有多元、安心的學習機會。

李坤蒼客氣的表示，原本公司想直接交車， 不勞煩市府安排捐贈儀式， 但因有次打電話詢問教育局圓夢基金的運用， 結果教育局某位長官隔天帶一位校長到公司說明所有基金的運用和流 向，並邀請他加入監察人，讓他覺得捐給新北市政府非常的放心， 因此才專程到市府來表達心意。

曾任工業局長的吳明機副市長對於業界相當熟稔， 他表示日電貿代理國內外多項知名大廠的零組件， 如日本Panasonic、美國AVX、韓國Samsung， 和國內億光及創惟等，該公司除持續發展外，亦積極投入公益， 是善盡社會責任的企業典範。

李坤蒼亦提到，27年前他與董事長等5人創業， 迄今公司已成長到400多人，除總公司在新店外， 也有在內湖科技園區成立IC設計廠，並有在大陸深圳、 蘇州等成立分公司，今年雖有疫情，反倒許多國外訂單轉到台灣來， 真是老天保佑。