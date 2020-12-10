中華電信攜手統一超商 打造全台首創5G AR未來商店

中華電信秉持成為「智慧生活的領導者，數位經濟的賦能者」 的決心，今(10)日宣布攜手統一超商， 於台中未來店打造全台首創的5G AR互動服務「X-STORE未來商店」， 提供消費者有別於傳統超商的全新感受。

透過5G高速率的特性，結合中華電信最大頻寬、最佳頻位之優勢， 分別在未來店的自助體驗區及複合服務區， 更新其AR互動數位場景，打造超商朝向數位創新應用的形象， 強化趣味互動及未來性的嶄新體驗。

中華電信於統一超商台中未來店打造的5G AR互動，帶給消費者全新的視聽娛樂體驗，其中， 在自助體驗區可享受5G AR「訪客即時去背，融入電影主角」服務， 透過AR系統感測訪客人身，即時去背自動投射於數位造景， 瞬間成為電影主角；而在複合服務區，來店客戶則可享受「 偵測訪客姿勢，進入互動遊戲」服務， 藉由電腦AI深度學習來辨識人體骨架資訊， 進而判斷人體骨架姿勢，讓其數位分身融入互動遊戲中。 未來更可以依據訪客動態姿勢，判讀消費者對商品是否有興趣， 奠定超商在未來發展自助服務的基礎。

中華電信致力以優勢的資通訊整合技術， 引領台灣5G產業突破創新，全台首創的5G AR未來商店將帶動體驗風潮， 成為5G產業垂直整合應用的成功案例之一！