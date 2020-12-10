印度獲外資專寵 6大利多推升後市表現

今年以來在新冠疫情嚴峻侵襲下，除中國以外， 印度為在亞洲中唯一受外資淨買超的國家，今年以來截至12/2， 外資已買超166.1億美元，備受青睞。富邦印度ETF(證券代 號：00652)經理人温芳儀指出，印度NIFTY指數與其他國 家主要指數相比，自年初至3/23低點跌的最深，約有37.5% 跌幅，然而由今年3/23低點以來截至11/30，漲幅卻高達7 0.4%，遠優於其他主要國家大盤指數，主要是印度市場有6大利 多，後市表現看好。

第1項利多是MSCI指數上調權重。印度政府在今年4月放寬了外 國投資者持有印度多家公司的股權上限限制(FOL, Foreign Ownership Limits)，摩根士丹利資本國際公司（Morgan Stanley Capital International）預計MSCI將在11月30日結束 的半年度指數審查中把印度股市在MSCI新興市場的權重從8. 1%增加到8.7%，預計這將給印度股市帶來25億美元的資金流 入。高盛證券亦預期可能有30億美元的資金注入印度股市，製藥、 公用事業、化工、工業領域等板塊增幅可能最大。

第2，印度財政刺激計畫實施，其中包括價值2.65億印度盧比（ 約合GDP的1.33%）的救濟措施，以支持製造業、 農業和居民住房。由於看好印度前景，外資券商高盛在11月將印度 評級設定為買進。

第3大利多則是雨季雨量豐沛，有利農業經濟。 今年西南季風帶來的雨季比預測早了12天， 印度農民仰賴雨季的雨水滋潤水稻、玉米、甘蔗、 棉花和大豆等農作物。雨季所帶來的雨量對印度農業收成非常重要。 在疫情衝擊下，印度因全國封鎖2個多月導致經濟停滯。 温芳儀認為，雨季提早來臨，對印度經濟是一場及時雨， 讓各界對印度今年農業產量如常或提高有較好的期待。

此外，印度政府通過了農業與勞動力市場管制法案（Labor and Farm Reform Bills），這些法案將在確保工人的社會保障的同時， 使公司在僱用/解僱員工方面亦具有更高的靈活性， 並使貿易聯合公會正式化，以及確保在食品批發市場創造更多競爭， 市場預期這些法案將為「印度製造（Made in India）」提供動力，此為第4項利多。

印度製造的加速則是第5項利多。「印度製造」 被預期對印度經濟產生深遠影響，有機會創造1億個新就業機會， 並可能看到印度發展消費潛力， 隨著時間的推移會增加國內公司的收入。印度宣布了包括進口、 生產製造等激勵措施，亦包括稅收優惠等，以期將製造業在GDP中 的比重從目前的17%提高到中期的25%。

最後一項利多為經濟回溫迅速。隨著印度每日新增病例由峰值9.7 萬例下降至約4萬例，政府亦逐步放鬆疫情封鎖政策， 其中製造業表現特別強勁，製造業PMI指數由4月的27.4上揚 至11月的56.3；貿易方面，出口及進口皆有所回升，出口由- 19.8%升至-1.5%，進口由-40.4%升至-17.2% ，皆為經濟增長產生不少貢獻。

綜合以上所述，展望未來，印度政府加大雙引擎力道紓困啟動經濟， 加上印度製造業為長期的經濟驅動來源， 温芳儀建議長期持有富邦印度ETF(證券代號：00652)， 迎接經濟起飛。 惟過程中不排除仍有經濟數據轉弱或國際紛擾等不確定因子干擾， 建議搭配富邦印度正2(證券代號：00653L)及富邦印度反1 (證券代號：00654R)短線增益或避險操作。

全球主要股指近期走勢

股指 今年以來至3/23低點跌幅 3/23低點至11/30漲幅 東証指數 -24.9% 35.8% S&P500指數 -30.8% 61.9% 歐洲STOXX600指數 -32.6% 38.8% 印度NIFTY指數 -37.5% 70.4% 英國富時100指數 -33.8% 25.5% 德國DAX指數 -34.0% 52.1%

資料來源：Bloomberg；資料日期：2020.01. 01~2020.11.30