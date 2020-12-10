讓孩子站上科技的舞台！華砇 in 2020臺灣教育科技展

「實驗教育不是一種冒險，而是更貼近未來!」，位於臺北市信義區的華砇國際數位實驗教育機構創辦人石滋宜博士認為，教育的目的在於引導孩子學習如何學習(Learning how to learn)，進而擁有終生學習的能力，並奠定良好的三語力(中文、英語、程式語言)，培養高EQ及大格局，以人文與科技素養與世界接軌，才能應變顛覆的未來世界，以享受人生的真義。

語言的目的在於溝通，有效溝通是能用心傾聽與表達，無論是人與人或人與電腦之間。華砇三語力中的AI程式課程是將資訊科技融入教學，各年級安排不同的程式課程，分別提供系統化的基礎教材，透過自編的教學設計，給予孩子簡明且合適的引導，讓孩子用有趣的方式，自然而然的學習程式思惟和編碼，經過長期的學習，積累了豐富的觀念與熟練的技能。

華砇師生於2020年12月初應邀到世貿一館參加「2020臺灣教育科技展」，由國小三、四年級的師生代表於「Apple Teacher」展區，進行Swift Playgrounds編程教學分享，演示「變數程式概念」、「Dash射門機器人」、「mBot跳舞機器人」、「Sphero清潔機器人」等程式專題創作，與現場觀眾交流互動，呈現精彩的學習成果。

其中孩子們沉穩的表現最令與會者驚豔！紛紛表示孩子們的臺風穩健、口條清晰、表達脈絡清楚，無論台上台下都能侃侃而談。隨後Weber老師也跟在場的與會者分享教學心得，讓大家瞭解AI程式課程教學是循序漸進的，讓孩子們先熟悉簡單的基礎指令，再經由小組討論找出完成任務或解決問題的方法，引導孩子將程式概念運用在日常生活中，進而培養學生自主學習的能力。

掌握數位能力，是與世界、與未來連結的重要關鍵趨勢。誠如蘋果CEO庫克曾說：「學習程式語言要比學習英語更重要。因為程式語言可以影響全球70億人。」華砇期許能自然而然的厚植學生數位素養的知識、能力與態度，讓他們不只是在課堂上、在家裡，即使面對社會群體，也能勇於分享及付出自己的所知所學，成為能服務、有貢獻的全球公民。