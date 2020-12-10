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浙江台商入住的檢疫旅館爆出另有確診者　莊人祥：將採檢16名員工

By  台灣英文新聞－編輯
2020/12/10 16:27
浙江台商入住的檢疫旅館爆出另有確診者　莊人祥：將採檢16名員工

(來源 中央社)

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）近日一名浙江台商確診武漢肺炎遭疑入境後感染。指揮中心今天說，個案入住的檢疫旅館曾有另一名確診者，但不同樓層、不同時間抵達，會採檢旅館員工及環境，排除本土感染疑慮。

中央流行疫情指揮中心8日宣布一名到中國浙江經商且從上海浦東機場搭機返台的台商（案719），確診武漢肺炎。他入境時持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，且無症狀，入住防疫旅館第12天（12月4日）時出現症狀，12月5日、6日兩度採檢都是陽性，且核酸檢驗的Ct值很低，病毒量高，研判才剛發病。

但多數武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診者會在感染後前11天內發病，到12天才發病較為少見，因此有專家質疑，此案可能是本土感染，且不排除是在防疫旅館感染。

中央社引述，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳9日在指揮中心記者會的說法，這名台商個案在境外感染機率較大，因台灣已經很久沒有本土個案，且個案居住的防疫旅館過去並沒有出現確診者。

不過，指揮中心發言人莊人祥下午在記者會更新資訊指出，這名台商與確診者案693為同一檢疫旅館。案693在11月29日來台，當時沒有不適症狀，入境就到防疫旅館檢疫。但個案自訴曾於11月28日在德國與確診者接觸，他在12月3日開始出現症狀後確診。案719台商則是在11月22日返台，就到檢疫旅館，一直到12月4日才出現症狀。

莊人祥說，調查發現，個案到防疫旅館後就會直接走路上樓，不會搭電梯，且三餐都是叫外賣送到旅館，旅館人員會將餐點放到居檢者門口，居檢者再開門領取，不會與任何人接觸，只會開關房門，也不會走出去。案719入住時間早於案693，案719也都沒有走出房門。

莊人祥表示，目前看起來，近期有兩確診者住同一旅館，但兩人不同樓層，也不是同一天到達旅館。但因為外界質疑可能是本土感染，因此會針對旅館人員（約12人）採檢並做血清檢體檢驗，旅館環境也會採檢，以排除本土感染疑慮。
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