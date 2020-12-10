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中東國家第一！　台灣與沙烏地阿拉伯簽署租稅協定

外交部表示，租稅協定有助於台、沙兩國發展雙邊投資及經貿交流，是兩國經貿關係的重大里程碑

By Sylvia Teng, 台灣英文新聞－編輯
2020/12/10 15:40
沙烏地阿拉伯首都利雅德（照片來源：Wikimedia Commons）

沙烏地阿拉伯首都利雅德（照片來源：Wikimedia Commons）

（台灣英文新聞／政治組　台北報導）台灣與沙烏地阿拉伯在12月初簽署新的租稅協定，外交部今（10）日公布這項消息時表示，這是我國與中東阿拉伯國家所簽署的第一個租稅協定，也是兩國經貿關係的重大里程碑。

根據外交部，我國與沙烏地阿拉伯在12月2日於沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）完成簽署「避免雙重課稅及防杜逃漏稅協定」，盼進一步消除台、沙兩國因所得稅課稅差異對雙邊投資、經貿，以及文化交流等領域可能造成的障礙，見證台灣與沙烏地阿拉伯經貿關係向前邁進。

外交部指出，為協助我國企業佈局中東，台灣與沙烏地阿拉伯兩國歷經多年的磋商，在各方共同努力之下，終於在12月初順利完成簽署；而台沙租稅協定也成為我國對外簽署的第34個租稅協定，更是我國與中東阿拉伯國家所簽署的第一個租稅協定。

外交部提及，台沙租稅協定協定經雙方各自國內法程序生效後，將有助吸引沙烏地阿拉伯豐沛資金、保障雙邊投資人獲得合理租稅待遇，並促進台、沙兩國在經貿、投資、文化藝術、科技領域及人員的交流。

外交部表示，開發伊斯蘭市場為近年我國政府的重要政策之一，今年台、沙兩國便共同舉辦了「台沙企業領袖對談」、「線上採購會」，以及「中東線上產品發表會」等雙邊經貿視訊會議，充分展現我國對提升雙邊經貿關係的高度重視，而台沙租稅協定的簽訂，更將促進雙邊關係永續發展、促進人民福祉。

外交部認為，今年新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情衝擊全球經濟，各國皆面臨嚴峻挑戰，然而我國在防疫上的成功，反而促進台灣與世界各國的交流合作；外交部將持續秉持互惠互利精神，進一步深化與沙烏地等世界各國的合作友好關係。
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