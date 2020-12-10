「年越し蕎麥麵」山形閣跨年食蕎麥、香檳迎新好運到、日本新年遊戲最趣味

想來場日式新年嗎?不能出國就來山形閣體驗日式過年吧!在2020的最後一天，山形閣準備了「年越し蕎麥麵」活動，以日本傳統習俗「咬斷蕎麥麵」象徵厄運斬斷；隔日新年，早餐有香檳同慶迎新年，還有日本新年遊戲，山形閣跨年行程滿檔，好吃好玩，等您來體驗！

倘若厭倦煙火與洶湧的跨年人潮，可以到山形閣體驗不一樣的寧瀞過年做一次不同的跨年選擇。日本山形，擁有許多天然壯闊的風景與充滿神祕的山寺，傳達出大自然的奧妙景緻之姿，讓人忘卻了世俗羈絆，平靜地休憩在這神聖境地。礁溪的山形閣溫泉飯店便是吸取了日本山形精神，在環山抱海的宜蘭打造一間讓人放心休憩、忘卻煩惱的空間，不必跑遠便有出國度假之感；12月31日跨年夜22:30至23:30在米澤廳，邀請房客一同體驗日本跨年夜必有的「年越し蕎麥麵」活動，這是自江戶時代流傳下來的習俗，在晚上12點前一定要吃完蕎麥麵，因為蕎麥麵比其他麵更容易切斷，象徵著切斷過去一年的噩運，大家在午夜來臨前吃完麵條，斬斷過去一年的不如意，祈求身體健康迎新年，如細長的麵條一般，好運久久長長。

新年裡處處充滿歡樂的氣氛，新的一年的來臨代表了過去與未來的轉換，山形閣的元旦早餐邀您一同舉杯慶新年，香檳塔迎新年，象徵著一年的初始，在山形閣的新年歡樂與熱情不會因寒冷而被澆熄，而是添加溫暖來撫慰這一年疲倦的身心。

1月01(五)-03(日)每日14:30-17:30，在三樓會議室有日本新年傳統小遊戲，活動哥哥姐姐與您一起體驗「打不倒翁(だるま落とし) 」、「打羽毛毽」、「兒童將棋」跟「劍玉」喔!在日本習俗中「打羽毛毽」寓意孩子們新的一年無病無災，「打不倒翁(だるま落とし) 」一節一節摞上去的薄圓柱的最上面，放著一個不倒翁，玩的時候，必須橫著打擊下面的圓柱，並且不能把上面的不倒翁打下來，關鍵是要掌握好敲打圓柱的力度和方向，遊戲成敗在一瞬間真是緊張刺激。劍玉是日本最具傳統特色的玩具之一，由十字形狀的“劍”柄上連接一個帶洞小球組成。「劍玉」是非常好玩的日本傳統遊戲，需要運用手腕的巧勁將球無誤地置於大小底托和棒尖上，別小看這遊戲，它可是同時鍛煉手、眼、腦等身體協調能力，老少皆宜呢！「兒童將棋」也叫「動物將棋」是由日本女棋士北尾圓香製定，是為兒童所以設計的將棋，非常的可愛也深受日本海內外好評，是很棒的兩人親子互動遊戲。

山形閣讓您歲末不寂寞，還沒有準備好年底小旅行嗎？山形閣已萬事俱備，就等您搶下最後幾間啦！