天冷火鍋戰開打！ 台南大員皇冠假日酒店「廣式羊肉爐」搶市

今年的天氣不如往常，12月開始才有冬天的感覺，天冷氣候最適合吃鍋，暖呼呼的美食，趁著天冷進補一番！台南大員皇冠假日酒店繼煉.瓦日本料理餐廳11月推出的「買鍋送肉」的活動之後，緊接著12月起由彩豐樓推出「廣式一品羊肉爐」，每鍋1,550元起，即日起至2021年2月10日止，季節限定供應。 彩豐樓主廚袁東海特別融合廣式口味與台式吃法，研發出絕妙比例的羊肉爐，讓人一吃難忘，肯定是今年冬天最愛的一鍋。

溫度直直降，搶攻天冷商機，熱呼呼的鍋料理，絕對是這個季節的最佳選擇！彩豐樓即日起至2021年至2月10日推出冬令進補新菜「廣式一品羊肉爐」，每鍋1,550元起，適合4-5人一起享用。選用去骨帶皮的羊腩，整塊先用熱水與柳橙皮一起川燙後，切成3公分約一口大小，再以紅白豆腐乳、柱侯醬、老陳皮、紅蔥頭、蒜頭、白甘蔗與月桂葉、桂皮等香料一起煸炒入味，加入馬蹄、香菇、冬筍等食材一起悶煮90分鐘，讓羊腩入味並釋出濃郁膠質，屬於廣式濃稠紅燒做法，與台式羊肉爐藥膳湯底截然不同。

為了符合台灣人吃鍋也要喝湯的習慣，袁東海主廚特別加以微調吃法，上桌前燒煮入味的羊腩加入適當比例的大骨湯，由羊骨、豬骨與雞骨熬製而成，就完成這道「廣式一品羊肉爐」，鮮香四溢，沒有台式藥膳味，屬於溫補，單喝湯頭香濃、或是澆淋在煲仔飯一起吃，更是美味再升級。「廣式一品羊肉爐」附餐有綜合蔬菜盤，沾醬則是以白豆乳腐乳加入米酒調和，成為特製甜豆腐乳醬，屬於廣式獨特沾醬，但也特別準備台式必備的岡山豆瓣醬，兩種沾醬一次滿足。因工序繁瑣複雜，每日限量，需提前1天預訂。預約專線06-512-1910彩豐樓。

不讓彩豐樓羊肉爐專美於前，煉.瓦也要趁勝追擊，除了有「西班牙霜降梅花豬火鍋、特級安格斯無骨牛小排火鍋、特級肋眼牛肉火鍋、日本和牛A3紐約客火鍋以及季節綜合海鮮火鍋」等5種選擇，可自由搭配壽喜鍋或涮涮鍋之外，品嚐食物最貼近天然的原汁原味「秋蟹火鍋海陸雙人套餐」每鍋原價2,680元，2020年12月31日前預約享特惠價1,980元起，將大沙公入菜下鍋，一鍋滿滿的好味道不管是雙人飽足、或一家人品鮮，絕對是當令最夯且高CP值的鍋物饗宴。為了維持用餐品質，請事先訂位。訂位專線06-512-1930煉 ‧ 瓦日式餐廳。地址：台南市安平區州平路289號2樓。