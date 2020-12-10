用味蕾過聖誕 台北美福推精品級和牛套餐

入冬時節，台北美福於大廳架起高八公尺的佰萬擬真聖誕樹，迎接即將到來的聖誕節，於溫馨的12月推出多款造型吸睛的主題甜品及節日套餐。Moment café & bakery自12月11日至31日推出大小朋友喜愛的「麋鹿蛋糕」、精緻小巧的「聖誕樹」、裝點有槲寄生漿果的「聖誕花圈」等單品蛋糕，想要跟親友分享可選擇溫馨應景的「草莓樹幹蛋糕」，或以銀白雪地為裝點概念的「栗子香緹蛋糕」。歡聚送禮還可選搭手作雪球餅乾、義大利水果麵包等指定品項搭配成「聖誕禮袋」，每組優惠價1,280元。

GMT義大利餐廳自12月18日至27日則選用澳洲Wylarah精品和牛推出「義享聖誕」套餐，每人2,980元+10%，可品嚐來自「澳洲9+等級的和牛肋眼」、「義式手工麵餃.澄清湯佐白松露」，以及綴有閃耀金箔的「番紅花卡納羅利燉飯佐奧賽佳魚子醬」等菜色，節慶限定歡聚品嚐。

除了繽紛美饌，12月18日至27日飯店同步推出一泊二食的「聖誕甜醺」專案，入住卓越五星客房，享用精品級和牛套餐及彩匯自助早餐，總價值26,191元，專案價只要9,999元。此外，飯店於12月24日及25日晚間六點至八點於大廳免費提供小朋友最愛的造型氣球，讓大小朋友一起歡度聖誕節，詳情請洽02-7722-3399。

精緻手作甜品 溫馨時刻甜蜜彼此的心

廣受好評的美福飯店甜品，講究原物料的品質，奶油選用法國頂級發酵奶油，搭配頂級巧克力、香草莢等原料，製作出多款挑動視覺與味覺的精緻甜品。主題甜點有造型可愛，受打卡族喜愛的「麋鹿蛋糕」，主廚選用大溪地香草莢，與有著巧克力之王稱號的義大利艾美黛巧克力，搭配擁有百年歷史淬鍊的法國Weiss巧克力製成的滑順慕斯，又圓又大的麋鹿鼻增添幾分萌萌的可愛。

另一款以酸甜莓果搭配法國Weiss白巧克力製成「聖誕花圈」慕斯，外觀裹上聖誕節熱情的招牌紅色調，點綴有紅色漿果的槲寄生，充滿了十足的聖誕氛圍。喜歡來點抹茶風味，精緻小巧的迷你「聖誕樹」慕斯蛋糕添加有日本森半抹茶，搭配香氣濃郁的大溪地香草莢及艾美黛巧克力，香濃滑順的口感中，飄散著淡淡茶香。

只想要純粹的巧克力，綴有星形巧克力的「繁星花圈」，選用義大利艾美黛及法國的法芙娜兩大頂級巧克力品牌，另添加有法國萊姆酒，清雅的酒香，增添味蕾感受，每款320元起，推出期間任選一款主題甜點，搭配280元以內的飲品，可享套餐優惠價460元+10%。

除了多款單品甜點，想與家人或朋友分享過節，飯店另推出兩款五吋蛋糕，每款1,180元，分別為聖誕節裡象徵連年豐收、平安希望的代表性甜點「樹幹蛋糕」，主廚以義大利艾美黛及法芙娜兩款頂級巧克力，內餡添加了些許萊姆酒，外觀裝點有色澤鮮紅的草莓與仿木紋巧克力。另一款「栗子香緹蛋糕」以雪地為概念，皚皚白雪柔順的覆蓋大地，手作巧克力薄片聖誕樹精巧矗立，口味以法國Weiss白巧克力，搭配法國阿爾代什產的栗子製成滑順內餡，入口奶香濃郁，栗香柔順縈繞。

分享溫馨祝福，除了蛋糕甜點之外，另推出杏仁風味的雪球餅乾、法芙娜草莓杏仁條、雪花開心果條，以及聖誕磅蛋糕等常溫品項，還有聖誕節不可或缺的代表性麵包─義大利水果麵包，包裹著清新柑橘香氣及葡萄乾的酸甜風味，和著法國Viron麵粉的淡雅麥香，越嚼越顯口齒彌香。精選品項每款320元起，聖誕贈禮另提供「聖誕禮袋」的組合優惠，任選餅乾類商品兩款、義大利水果麵包，以及西班牙特級冷壓橄欖油或智利卡本內蘇維濃紅酒二擇一，組合價1,280元，滿滿的心意「袋」著走!

用精品級鮮美和牛過聖誕

GMT義大利餐廳於今年聖誕節選用澳洲最大、最古老的農畜公司的Wylarah精品和牛，推出精品級的美饌享宴。Wylarah擁有二十年以上的配種技術和近二百年的養殖經驗，養在廣大綠色牧場上的和牛，經細心照顧孕育出猶如精品般的頂級精品牛肉。GMT義大利餐廳主廚選用油脂及瘦肉比例適中的9+等級的肋眼和牛做為主菜，以板煎方式鎖住牛肉的原味，烹調過程著重煎檯的溫度，表面略微焦香後即需離火以餘溫持續慢熟，以達肉質外香內嫩的品質。

套餐搭配有每日主廚精選的「迎賓開胃小點」開啟味蕾，接著選用擁有大海鮮味的「阿拉斯加帝王蟹韃靼」，鮮甜蟹肉經過低溫舒肥後，保留深海鮮味，再搭配頂級的初榨橄欖油及新鮮檸檬汁等調味，品嚐搭配櫻桃蘿蔔製的冰涼雪酪。精選湯品「義式手工麵餃.澄清湯佐新鮮白松露」則以工序繁複、湯體清透鮮美的義式澄清湯，搭配純手工製的義式麵餃與矜貴白松露，清雅的滋味讓味覺循序漸進。迎接主餐前為綴有貴氣金箔的「番紅花卡納羅利燉飯佐奧賽佳魚子醬」，耀眼的金箔與金黃色調的番紅花燉飯，宛如聖誕樹的裝飾彩球，閃爍耀眼，搭佐的魚子醬以其特有的鮮香提升整道菜的風味。主菜除了精品級的和牛，另提供清雅的「舒肥智利海鱸魚佐番紅花晶球.檸檬奶油醬」可供二擇一，主廚選用來自深海的鮮美鱸魚，以低溫烹調方式將海中的鮮嫩與風味緊緊鎖住，搭配粒粒晶瑩如金的番紅花晶球，清新鮮甜。套餐最後以應景的義大利水果麵包搭配開心果卡士達醬，餐點附上純手作義式草莓冰淇淋，完享味蕾感受。

食宿美福 聖誕輕旅

除了款繽紛可愛的應景甜點，以及精品級和牛的聖誕套餐，想要為自己規劃一趟兩天一夜的聖誕輕旅行，自12月18日起提供有「聖誕甜醺」住房專案，擁有18坪寬敞空間的雅仕客房，高雅的室內設計營造溫馨如家般的舒適享受，入住可品嚐雙人聖誕節主題套餐，感受來自澳洲9+等級的精品級和牛，肉質鮮香味美，套餐搭配義大利主廚悉心料理的義式澄清湯佐頂級白松露、綴有耀眼金箔的番紅花燉飯佐魚子醬等餐點，享受舒緩身心的三溫暖等設施，翌日用彩匯自助餐廳的各式現點現作中、西、日式早餐開啟嶄新的一天。