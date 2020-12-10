出席人權會活動　蔡英文盼落實人權讓台灣走向世界

總統蔡英文（後右4）、監察院長陳菊（後右3）等人出席，以及監委們在10日為人權會啟用新Logo 總統蔡英文（後右4）、監察院長陳菊（後右3）等人出席，以及監委們在10日為人權會啟用新Logo (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）今（10）日是國際人權日，總統蔡英文在上午出席於8月設立於監察院底下的國家人權委員會活動，與監察院長陳菊一同揭示人權會的Logo，並強調人權是台灣走向世界的好方式，盼我國持續在人權領域開啟國際合作。

今日人權會在國際人權日啟動「台灣人權阿普貴（Upgrade）活動」，除了為「國際人權日主題特展」揭幕，也將針對我國人權落實狀況提出相關報告；蔡英文、陳菊，以及現場來賓也共同為8月才創立的人權會啟用新Logo。

蔡英文致詞時表示，人權會的正式運作，讓台灣終於有了符合《巴黎原則》的獨立人權機構。這幾個月來，人權會也不斷為人權保障工作，創下新的里程碑，像是人權會依法調查人權侵害事件並提出人權報告，包括「兩公約獨立評估報告」等。

蔡英文表示，人權是台灣走向世界、開啟國際合作的好方式。透過國際合作可以向國際宣示台灣對人權的承諾，更可以讓台灣的人權工作，持續和國際接軌；她也期盼透過強化國際交流及合作，可以為台灣帶來更多新的觀點和啟發。

蔡英文也透露，人權會近來已和亞太地區國家人權機構論壇（APF）秘書處進行視訊會議，規劃在疫情告一段落以後，要舉辦大型國際研討會，邀請國際人權專家學者來台灣，針對重要人權議題進行對話。

「在國際人權日的這一天，我們都要共同緬懷前人的貢獻。人權之路沒有盡頭，在今天的台灣，依然有改變在發生」，蔡英文指出，人權會將積極推動政府各機關間的人權議題合作，協助政府各部門推動人權教育；她認為，深化文官同仁的人權認知，才能讓政府部門不斷進步，也才能讓人權理念真正扎根、茁壯。

蔡英文強調，往後不管是推動政策改革，或是在個別公務員，像是教師、警察、司法人員的日常工作當中，「人權都會是基本而優先的價值」，而人權會的成立，便是要帶動政府各機關的人權升級，促成整體人權價值的落實。

陳菊則表示，今天是國際人權日，也是美麗島事件41週年，感謝台灣社會勇敢追求自由、民主，並努力希望台灣社會能公平正義；台灣歷經228事件、50年代白色恐怖，以及美麗島事件，人民追求自由、民主的信心與決心從來沒有改變，台灣今日已是個「自由、民主、開放、多元、豐富的社會」。

陳菊細數人權會成立四個多月以來的工作成果，包括和國外人權機構與組織舉行視訊會議交流等，並表示期盼在明年新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）全球疫情趨緩後，在台灣舉辦大型國際會議，就全球所關切的人權議題互相交流，讓台灣在國際人權事務的體系中有更多參與，並表達台灣願意付出與貢獻。

陳菊坦言， 「政府沒有辦法做到100分，但是有任何人權疏忽、不足的地方，我們都會檢討、監督來改善」，人權會將持續努力，找出台灣社會中結構性、長期性的人權侵害問題，期盼未來有更多政府之間級政府與國內外組織的合作，結合各界智慧與力量，升級人權工作。