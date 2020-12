終結陰謀論! YouTube即日起封殺宣稱「美國2020總統大選舞弊」影片

更新時間: 2020-12-10 17:33

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導) 美國2020大選投票率創百年新高,儘管美國法定認證單位: 總務署長已在11月23日正式確認拜登為新任總統,並展開交接程序。但紛紛擾擾的爭議與亂象,仍未停歇,恐怕也是史上罕見。

搜尋引擎巨擘Google旗下的YouTube頻道,當地時間12月9日宣布,該頻道將開始移除倡議「舞弊現象逆轉了2020美國總統大選結果」的誤導影片。

YouTube在官方部落格發布公開信指出,實施這項措施的理由是,美國各州解決選舉爭議的最後期限,已經在12月8日正式結束。拜登毫無疑問是2020大選的總統當選人。

雖然這可能導致川普和共和黨人不快,但肯定讓選後仍持續遭到川粉磨難的民主黨人和總統當選人拜登,如釋重負。

此外美國CNN新聞網則在9日的一篇評論中指出,川普陣營讓人眼花撩亂的法律戰讓人好奇: 「究竟川普總統的親信們想要輸給總統當選人拜登多少次,他所屬的共和黨和國會,才會真正清醒並承認川普敗選的事實?」

The only questions now are how many more times President Donald Trump wants to lose the election to President-elect Joe Biden and whether his Republican acolytes on Capitol Hill will wake up and recognize reality.

回到YouTube的最新政策~~

YouTube在部落格發布了一封主題為「支持2020美國大選 (Supporting the 2020 U.S. election)」的文章表示,凡是12月9日或其後發布的影片,若仍有宣稱「舞弊現象逆轉了2020美國總統大選結果」的內容,YouTube團隊將豪不客氣加以移除,這個任務將會持續進行。

信中指出,YouTube團隊主要目的是希望在選舉期間,能提供閱聽群眾具權威性的訊息(authoritative information) ,並且移除錯誤與中傷他人的影片。

YouTube強調 ,他們的團隊非常努力致力於保護政治上的言論自由 ,但不希望自己的平台成為傳遞假訊息與惡意訊息的媒介。

We understand the need for intense scrutiny on our elections-related work.

Our teams work hard to ensure we are striking a balance between allowing for a broad range of political speech and making sure our platform isn't abused to incite real-world harm or broadly spread harmful misinformation.

(The YouTube Team)