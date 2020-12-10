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終結陰謀論! YouTube即日起封殺宣稱「美國2020總統大選舞弊」影片

YouTube表示，他們希望透過這項措施，堅持維護全球各地選舉真相的準則。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/12/10 17:34
美國2020大選示意照 (Getty Images) 

美國2020大選示意照 (Getty Images) 

更新時間: 2020-12-10 17:33

首次發稿: 2020-12-10 15:47

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【2020美國總統大選】美總務署長11月23日正式認證拜登為新任總統!　川普政府將展開交接程序

終結陰謀論! YouTube即日起封殺宣稱「美國2020總統大選舞弊」影片

圖/YouTube官方部落格

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導) 美國2020大選投票率創百年新高，儘管美國法定認證單位: 總務署長已在11月23日正式確認拜登為新任總統，並展開交接程序。但紛紛擾擾的爭議與亂象，仍未停歇，恐怕也是史上罕見。

搜尋引擎巨擘Google旗下的YouTube頻道，當地時間12月9日宣布，該頻道將開始移除倡議「舞弊現象逆轉了2020美國總統大選結果」的誤導影片。

YouTube在官方部落格發布公開信指出，實施這項措施的理由是，美國各州解決選舉爭議的最後期限，已經在12月8日正式結束。拜登毫無疑問是2020大選的總統當選人。

雖然這可能導致川普和共和黨人不快，但肯定讓選後仍持續遭到川粉磨難的民主黨人和總統當選人拜登，如釋重負。

此外美國CNN新聞網則在9日的一篇評論中指出，川普陣營讓人眼花撩亂的法律戰讓人好奇: 「究竟川普總統的親信們想要輸給總統當選人拜登多少次，他所屬的共和黨和國會，才會真正清醒並承認川普敗選的事實?」

The only questions now are how many more times President Donald Trump wants to lose the election to President-elect Joe Biden and whether his Republican acolytes on Capitol Hill will wake up and recognize reality.

(Trump's election fraud crusade rolls on despite devastating Supreme Court rebuke - CNNPolitics)

回到YouTube的最新政策~~

YouTube在部落格發布了一封主題為「支持2020美國大選 (Supporting the 2020 U.S. election)」的文章表示，凡是12月9日或其後發布的影片，若仍有宣稱「舞弊現象逆轉了2020美國總統大選結果」的內容，YouTube團隊將豪不客氣加以移除，這個任務將會持續進行。

信中指出，YouTube團隊主要目的是希望在選舉期間，能提供閱聽群眾具權威性的訊息(authoritative information) ，並且移除錯誤與中傷他人的影片。

YouTube強調 ，他們的團隊非常努力致力於保護政治上的言論自由 ，但不希望自己的平台成為傳遞假訊息與惡意訊息的媒介。

We understand the need for intense scrutiny on our elections-related work.

Our teams work hard to ensure we are striking a balance between allowing for a broad range of political speech and making sure our platform isn't abused to incite real-world harm or broadly spread harmful misinformation.

(The YouTube Team)

一如既往 ，YouTube 希望汲取本次選舉的教訓，作為保護全球各地選舉真相的準則。

And as always, we'll apply learnings from this election to our ongoing efforts to protect the integrity of elections around the world.

(The YouTube Team)
美國
2020總統大選
YouTube
川普
拜登
舞弊
選舉結果
移除

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