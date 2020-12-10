〈時評〉香港內地化 台灣離中國愈遠...

一群在台香港青年30日晚間7時許，在西門町商圈舉出 「SAVE 12」（拯救12港人）的燈牌，聲援被拘押在深 圳的12名港人。 ... 一群在台香港青年30日晚間7時許，在西門町商圈舉出 「SAVE 12」（拯救12港人）的燈牌，聲援被拘押在深 圳的12名港人。 (來源 中央社)

香港開始秋後算帳，陸續逮捕一些泛民主派人士，這正代表香港的言論自由已經盪然無存，在中共的統治下，香港已經全然內地化，雖然各地抗爭仍持續進行，但面對中國政府無畏國際輿論的高壓處理方式，絕對不會有人看好香港的未來。

從去年6月9日香港反送中運動，截至今年11月底，根據香港警方統計的資料，一共拘捕超過1萬人，主要起訴罪名包括暴動罪、非法集結罪，以及藏有攻擊性武器罪等，目前也有2325人遭到正式起訴。

香港公布這些資料後，秋後算帳的層級開始逐漸拉高。先是原香港立法會議員朱凱廸、陳志全、許智峯在11月遭到逮捕。許智峯獲釋後，隨即流亡海外，不願再留在香港，希望能拉長香港的國際戰線，只是香港當地的動作並沒有停止。

前幾天，前香港眾志前秘書長黃之鋒、前主席林朗彥、成員周庭，因被控觸犯「煽惑他人明知而參與未經批准集結」等罪，被法庭判刑入獄。差不多同一時間，香港法院也當庭關押壹傳媒創辦人黎智英。

事情還沒有結束，這幾天，港府又大動作逮捕立法會前議員梁國雄（長毛）、立法會前議員胡志偉、香港民間人權陣線副召集人陳皓桓、香港東區區議員曾健成和東區議會小西灣區區議員陳榮泰等8人。

從學生、小老百姓，到現在議員、前議員，一些站在第一線替民主發聲的民意代表，先後陸續遭到香港政府以各種罪名逮捕，港府的目的很清楚，就是不希望這些人繼續扮演意見領袖，或是發表言論鼓動民眾對抗政府。

香港這幾年社會運動不斷，已經造成中國政府極大困擾，並且影響到中國在全球的形象，許多國家紛紛對中國提出呼籲，甚至提供政治庇護給香港人，這對中國來說，臉上當然是掛不住的。

不過，中國仍採取一貫的高壓姿態，如同對待藏獨、疆獨一樣，現在對港獨已經不再手軟，更不擔心香港的國際貿易地位受到衝擊，因為中國害怕若這些問題處有處理好，將會助長台獨。

但愈是內地化的香港，只會讓台灣離中國愈來愈遠。

（作者李平華，資深媒體人）