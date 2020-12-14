【投資理財老生常談】大盤創新高 慎選潛力股

台股迭創新高，大盤已有足夠量能，推動指數向上攀升。然而，究竟應該如何選股佈局來年，值得考慮。當然，選股一定要重視投資標的基本面，價廉物美，才能立於不敗之地。

今年不動產熱絡，但是政府已經開始注意房價飆漲問題，採取抑制措施，防止影響國計民生，因此投資營建股尤需注意主客觀條件，是否確定安全無虞，才能決定投資價值。

營建股的宏璟(2527)，可以注意。這家公司長期以來在業界風評不錯，明年有三大工程完工入帳，且目前價格不到19元，低於淨值之25.96元，迄第三季為止，EPS 0.84元，全年EPS可達1元以上，預估明年股息應不少於0.8元，股價短線沒有上漲條件，然而俟明年營收入帳，應該有不錯的機會。

宏璟是日月光投控(3711)轉投資事業，資本額27.03億元，長期以來作風穩健保守，張虔生個人長期持股達4萬多張，可見他重視這家公司，應無疑慮。宏璟近4年每股獲利分別是：108年EPS 2.84元，配息1.8元；107年EPS 1.6元，配息1.2元；106年EPS 0.13元，配息0.8元；105年EPS 0.29元，配息0.8元。近4年共配發4.6元現金股利。衡平股利政策，降低投資人風險，值得肯定。

宏璟財報顯示，資產總額165億0617萬餘元，負債總額93億4368萬元， 資本公積加保留盈餘達29億5460萬餘元，超過一個資本額，財務健全，應有能力長期穩定配息。宏璟還持有日月光投控44131張股票， 市值約35億3480萬元。日月光因半導體產業正夯，今年宏璟收到日月光配息8826萬餘元，收益穩定。宏璟推動建案，向來採取先建後售，從來不做預售案，以避免糾紛，也顯示其不炒房，不懼打房，而且銀貨兩訖殷實作風，值得肯定。

今年宏璟延平南路實踐堂附近建案已經完工，地段不錯，第三季開始銷售，每坪百萬元以上，總銷约40至50億元，新莊副都心近昌平國小案，粗估總銷21億元，亦已開始銷售，兩案預定明年入帳，再加上日月光投控高雄楠梓園區二期E廠辦完工，計1.9萬坪，明年完工，因此總計預估明年EPS約可達2.5元至3元，以現在股價不到19元，評價應該不貴，值得投資人注意。

汽車類股的中華汽車（2204)經過去年大幅減資整頓，並斬斷在中國轉投資納智捷包袱後，今年表現不俗，迄第三季獲利已達24.65億元，比去年同期大幅增加612％，EPS 4.52元，預料全年度EPS有機會挑戰6元，表現亮眼，應該是值得重視的轉機股。

中華車去（2019)年認列轉投資事業裕隆(2201)虧損，EPS創史上最低為-2.38元，但是藉機大幅瘦身減資，減資比例高達60％，減少股本83.04億元，資本額從138.4億元，降為55.36億元，換算每位股東退回6元，加上配發前(2018)年股息1.7元，合計配發每股7.7元，減資後對今年EPS和ROE(股東權益報酬率)都發揮大幅提升效益。

減資是公司還原資產價值之保守動作，經過整頓後，今年獲利爆發，EPS大增，引起投資人關注。目前中華汽車資產總額524億5522萬餘元，負債總額79億4580萬餘元，資本公積加保留盈餘達364億6429萬餘元，每股浄值74.17元。財務良好，有長期配發現金股息能力。

中華汽車值得重視的資產，不僅是土地價值，而是他的是轉投資事業，例如持股裕隆16.8%，達26萬2228張；持股匯豐汽車41.95%，達13萬2117張；持股順益汽車39.98%，達2萬9668張，以及其他各類持股，換句話說，中華汽車已經是投控公司，所有子公司獲利，它都要參與分配。其中值得注意的是裕隆汽車，去年大幅減資造成每股虧損16.24元，又關閉納智捷中國轉投資事業，斷尾求生決定，曾經造成市場震撼，但是整頓成果立現，今年迄第三季EPS已達1.54元，全年應該有機會挑戰2元，對於挹注中華汽車轉投資收益應有相當助益。

中華汽車今年全年銷售約達4.9萬輛，轉投資中國之福建奔馳、東南汽車因受新冠肺炎疚情影響，對母公司回饋有限，目前疫情已趨穩定，應有成長機會。

值得注意的是中華汽車轉投資電動機車未來的發展機會，由於2018年全台電動機車銷售量腰斬，催出行業大團結，原來電動機車能源補充模式分為兩大陣營，分別是中華機車eM0VING，以及Gogoro，各擁不同充電系統，倍多力分，嚴重浪費資源。如今兩大系統因為發展受挫結合，整合充電系統，使eM0VING成為繼山葉、宏佳騰、摩特動力(PG0)、台鈴之後，第五家加入PBGN聯盟的電動機車業者。電動二輪車逐漸成為中華車的銷售主力，預估今(2020)年中華車銷售電動車台數上看1.5萬輛，快速充電站將達200座以上。未來有機會成為中華車重要獲利來源。

至於中華車新型貨車車款Zinger下半年推出後，是國內唯一國產長頭皮卡車，舒適性、安全性較高，今年約銷售2千輛，業績不差。另外在電動車四輪車部分，將推出中華菱利電動5人客車，廣建超級快速充電站，積極邁向下一個世代電動汽車領域。

今年全球經濟不景氣，中華汽車仍能成為浴火鳳凰，獲利大幅增加，股價已擺脫過去牛皮走勢，加上轉投資事業，均逐漸邁向獲利，貢獻公司利潤，得到外資肯定，未來視其後續獲利表現，值得投資人關注，也許是不錯好標的。長期投資應可觀察考慮。

關於作者

作者溫潤身，曾任財經媒體資深記者，後任職知名證券業主管逾十年，長期研究財經（金）議題及產業分析，堅守紀律，目前退休深居山林、料理美食，時而提筆評論時事建言。