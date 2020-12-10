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【新加坡疫情】海洋量子號郵輪乘客確診新冠肺炎 全船近3000人要檢測

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2020/12/10 12:15
【新加坡疫情】海洋量子號郵輪乘客確診新冠肺炎 全船近3000人要檢測

(來源 中央社)

（台灣英文新聞　國際組　綜合報導）新加坡疫情才剛趨緩，當局近來才開始試行郵輪「海上漫遊」計畫，如今爆出皇家加勒比國際郵輪海洋量子號一名乘客染新冠肺炎，該郵輪緊急提前於9日返回新加坡，目前已知船上近3千多名乘客與船員正於船上隔離。

根據衛生部新聞稿表示，一名83歲的新加坡男性公民9日早上在海洋量子號（Quantum of the Seas）船上的病毒檢測呈陽性後，立即被隔離。這名男性乘客因腹瀉到郵輪的醫療中心就醫，隨後依照船上安全準則接受強制病毒檢測。

衛生部說，這名男子的採檢樣本將送至國家公共衛生實驗室再次檢測，也將採集另一個樣本進行確診檢測。若進一步檢測呈陽性反應，這名乘客將被列為新加坡的新增案例。據悉，這名乘客上船前的檢測結果為陰性反應。

衛生部表示，船上已啟動應變計畫，相關疫調及接觸者追蹤仍在進行中，已匡列的密切接觸者均已被隔離，目前取得的檢測結果都是陰性。

衛生部表示，在完成接觸者追蹤的工作之前，其餘乘客及工作人員都將繼續待在船上，且所有乘客在獲准離開濱海灣郵輪中心前，都須接受病毒篩檢。

聯合報引述新加坡衛生部發給船上乘客的健康指示，與確診者有密切接觸的人將進行隔離或健康監測，其他乘客下船後須留意自身健康狀況14天，之後還要接受拭子檢測。這段期間內仍可照常活動，包括上班、上學。

星媒報導，海洋量子號船上一名乘客確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）後，原訂4天的行程提前1天返航。郵輪於9日早上8時多返抵新加坡，船上共有1680名乘客及1148名船員。

海洋量子號目前停在濱海灣郵輪中心。

為配合新加坡逐步恢復經濟活動，星國旅遊局日前宣布，11月起有2艘郵輪試行安全郵輪計畫，包括雲頂郵輪集團的世界夢號（World Dream）及皇家加勒比國際郵輪的海洋量子號。

按規定，參與試行計畫的郵輪只能航行一圈，除了新加坡以外，不能停靠其他港口。郵輪的載客量只能是原本的一半，乘客也僅限新加坡居民。
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