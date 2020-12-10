Alexa
  1. 首頁
  2. 政治

台灣新竹縣通緝犯就醫脫逃•已掌握4共犯、3作案車輛　警政署：會儘快將嫌犯抓回來

■台灣民眾黨立法委員賴香伶質疑，為何嫌犯急診離開醫院後可以不上手銬。另外，員警竟然可以讓同夥靠近、攀談，且外傳嫌犯持有手機，疏忽實在太嚴重。■警政署回應，9日因嫌犯治療手部才沒上手銬，但有上腳鐐，符合相關規定。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/12/10 11:58
竹北警分局分局長王立德（圖）10日受訪表示，目前已掌握4名共犯、3部作案車輛，正積極查捕中。（竹北警分局提供/中央社）

竹北警分局分局長王立德（圖）10日受訪表示，目前已掌握4名共犯、3部作案車輛，正積極查捕中。（竹北警分局提供/中央社）

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）新竹縣1名籍姓通緝犯昨（9日) 在警方戒護下到醫院就醫，過程中未上手銬，且在友人協助下趁機脫逃成功。警政署副署長黃嘉祿今天(10日) 表示，警方會儘快將嫌犯及共犯抓回來。

新竹縣竹北警分局今上午召開記者會，分局長王立德表示，目前已掌握4名共犯、3部作案車輛，正積極查捕中，待將籍嫌及共犯緝捕到案後，統一對外說明。

有媒體問及，當時籍男手上疑似持有手機，中央社引述王立德指出，若屬實，並不符合作業規範，將進行內部檢討，必要時會做出懲處。

籍姓通緝犯9日稱心臟不舒服，新竹縣警方戒護他到醫院就診，過程中因打針需要，手銬解開、僅上腳鐐。籍男的1名男性友人過程中入院探視，之後籍男在警方戒護下準備上警車，男性友人突然用手臂以強暴脅迫方式將員警架在旁邊車門，籍男趁機跳上停等在警車前方的紅色車輛逃逸。

立法院司法及法制委員會今天審議「中華民國刑法部分條文修正草案」等法案，黃嘉祿列席報告並備質詢，他在回應台灣民眾黨籍立法委員賴香伶質詢時做上述表示。

賴香伶質疑，為何嫌犯急診離開醫院後可以不上手銬，依規定押解人犯必須有2名員警，昨天戒護嫌犯的警員只有1人，是否可以請其他分局或派出所支援。另外，員警竟然可以讓同夥靠近、攀談，且外傳嫌犯持有手機，疏忽實在太嚴重。

黃嘉祿表示，一般來說嫌犯上手銬比較多，如果有脫逃之虞，會將手銬銬在後面，昨天因嫌犯治療手部才沒上手銬，但有上腳鐐，符合相關規定。

黃嘉祿指出，他擔任過新竹縣警察局長，竹北分局豐田派出所總共只有7名員警，戒護過程1名員警開車，嫌犯是利用2名員警沒有同時在一起的空隙逃脫。警方對相關疏失會檢討改進，相信很快就會把嫌犯「抓回來」。
通緝犯
新竹縣
竹北警分局
就醫
脫逃
手銬
手機

相關新聞

2020最佳Apps出爐 誰同獲Google與Apple青睞？
2020最佳Apps出爐 誰同獲Google與Apple青睞？
2020/12/04 20:11
Google 2020最佳APP排名出爐 這些超好用程式你也載了嗎？
Google 2020最佳APP排名出爐 這些超好用程式你也載了嗎？
2020/12/01 17:48
逃避美國制裁?! 中國華為宣布出售次品牌「榮耀」 官網聲明：經銷商「自救行為」
逃避美國制裁?! 中國華為宣布出售次品牌「榮耀」 官網聲明：經銷商「自救行為」
2020/11/17 16:22
【布農族鋼鐵人】台灣高山嚮導獨自揹100公斤發電機上嘉明湖　山友驚呼太恐怖、 簡直「神人級」
【布農族鋼鐵人】台灣高山嚮導獨自揹100公斤發電機上嘉明湖　山友驚呼太恐怖、 簡直「神人級」
2020/10/03 17:55
「舊手機沒關係•10月回收抽新機」 台灣環保署邀請大家一起來！
「舊手機沒關係•10月回收抽新機」 台灣環保署邀請大家一起來！
2020/09/23 17:41

更新時間 : 2020-12-10 13:34 GMT+08:00

最受歡迎

【中國武漢肺炎】全球最新確診與死亡人數統計　
【中國武漢肺炎】全球最新確診與死亡人數統計　
最新【好險！】台鐵列車緊急煞停救400旅客 台灣北往東鐵路中斷•最快12/13恢復通車
最新【好險！】台鐵列車緊急煞停救400旅客 台灣北往東鐵路中斷•最快12/13恢復通車
整理包！台北旅遊補助12月開跑 自由行每房每晚1千 團客每人1千 限量10萬名
整理包！台北旅遊補助12月開跑 自由行每房每晚1千 團客每人1千 限量10萬名
【最新】福灣巧克力性騷擾事件延燒　繼台灣桂冠之後•乖乖、家樂福、全家、Mister Donut 均跟進下架商品
【最新】福灣巧克力性騷擾事件延燒　繼台灣桂冠之後•乖乖、家樂福、全家、Mister Donut 均跟進下架商品
富比士亞洲百大社群明星 台灣這4人入榜...台裔渡邊直美風光上封面
富比士亞洲百大社群明星 台灣這4人入榜...台裔渡邊直美風光上封面
台灣蛙蛙文創掀口罩風波　業者官網發澄清說明稿
台灣蛙蛙文創掀口罩風波　業者官網發澄清說明稿
【最新】台灣飛官蔣正志失聯F-16黑盒子、金屬反應訊號在水下千米深處　空軍: 海象允許將探測
【最新】台灣飛官蔣正志失聯F-16黑盒子、金屬反應訊號在水下千米深處　空軍: 海象允許將探測
【最新】台灣12/1起實施「秋冬專案」•戴口罩掌握2訣竅 符合3情況•可免出示武漢肺炎核酸檢驗報告
【最新】台灣12/1起實施「秋冬專案」•戴口罩掌握2訣竅 符合3情況•可免出示武漢肺炎核酸檢驗報告
台灣中天新聞台換照未通過！ 陳文茜: 《天涯海角，文茜的世界周報不會停》
台灣中天新聞台換照未通過！ 陳文茜: 《天涯海角，文茜的世界周報不會停》
更新【打炒房】央行總裁楊金龍祭購屋貸款4項新措施•12/8生效　金管會：納專案金檢重點
更新【打炒房】央行總裁楊金龍祭購屋貸款4項新措施•12/8生效　金管會：納專案金檢重點