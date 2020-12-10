台灣新竹縣通緝犯就醫脫逃•已掌握4共犯、3作案車輛　警政署：會儘快將嫌犯抓回來

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）新竹縣1名籍姓通緝犯昨（9日) 在警方戒護下到醫院就醫，過程中未上手銬，且在友人協助下趁機脫逃成功。警政署副署長黃嘉祿今天(10日) 表示，警方會儘快將嫌犯及共犯抓回來。

新竹縣竹北警分局今上午召開記者會，分局長王立德表示，目前已掌握4名共犯、3部作案車輛，正積極查捕中，待將籍嫌及共犯緝捕到案後，統一對外說明。

有媒體問及，當時籍男手上疑似持有手機，中央社引述王立德指出，若屬實，並不符合作業規範，將進行內部檢討，必要時會做出懲處。

籍姓通緝犯9日稱心臟不舒服，新竹縣警方戒護他到醫院就診，過程中因打針需要，手銬解開、僅上腳鐐。籍男的1名男性友人過程中入院探視，之後籍男在警方戒護下準備上警車，男性友人突然用手臂以強暴脅迫方式將員警架在旁邊車門，籍男趁機跳上停等在警車前方的紅色車輛逃逸。

立法院司法及法制委員會今天審議「中華民國刑法部分條文修正草案」等法案，黃嘉祿列席報告並備質詢，他在回應台灣民眾黨籍立法委員賴香伶質詢時做上述表示。

賴香伶質疑，為何嫌犯急診離開醫院後可以不上手銬，依規定押解人犯必須有2名員警，昨天戒護嫌犯的警員只有1人，是否可以請其他分局或派出所支援。另外，員警竟然可以讓同夥靠近、攀談，且外傳嫌犯持有手機，疏忽實在太嚴重。

黃嘉祿表示，一般來說嫌犯上手銬比較多，如果有脫逃之虞，會將手銬銬在後面，昨天因嫌犯治療手部才沒上手銬，但有上腳鐐，符合相關規定。

黃嘉祿指出，他擔任過新竹縣警察局長，竹北分局豐田派出所總共只有7名員警，戒護過程1名員警開車，嫌犯是利用2名員警沒有同時在一起的空隙逃脫。警方對相關疏失會檢討改進，相信很快就會把嫌犯「抓回來」。