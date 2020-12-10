日本新增確診創單日新高 北海道擬延長防疫管制

日本武漢肺炎疫情升溫，今天新增確診病例2811例，創單日新高紀錄；通報確診死亡有42人。北海道正考慮延長防疫管制措施。

日本放送協會（NHK）報導，日本今天2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例新增2811例，刷新11月28日2678例的紀錄，創單日新高。

日本全國今天確診死亡有42人，其中包括北海道16人，大阪府9人，埼玉縣與東京都各5人，兵庫縣、宮城縣、岐阜縣、愛媛縣、櫪木縣、神奈川縣、沖繩縣各一人。

因疫情擴大，原本在11日要結束呼籲北海道民眾（道民）全境集中防疫的對策期間，北海道政府考慮延長2週，屆時將籲請札幌市民盡量避免不必要的外出，同時要求所有道民到明年1月15日為止，包括在自家的聚餐，盡量不要超過5人。

到目前為止，日本境內確診及機場檢疫等查出的確診病例有16萬9446例。此外，豪華郵輪鑽石公主號有712例。日本境內因確診死亡者累計2487人，若加上鑽石公主號的13人，總共2500人死亡。

今天東京都新增572例，是疫情發生以來單日新增第2多病例，至今累計4萬4927例。大阪府新增427例，累計2萬3420例。神奈川縣新增245例，累計1萬4099例。愛知縣新增245例，累計1萬1895例。北海道新增197例，累計1萬564例。