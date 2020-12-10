跟乾眼困擾說Bye Bye！　原來乾眼要「加油」

【健康醫療網／記者林怡亭報導】因疫情關係，國際航班大幅減少，許多空服員因此休假。高雄醫學大學附設中和紀念醫院眼科主治醫師徐旭亮分享，近日一名空姐就診，主訴因長時間佩戴隱形眼鏡，且機內環境較乾燥，長期受到乾眼症困擾。所幸，在醫師的建議下，使用了含油的新型人工淚液，並趁著休假期間穩定點用，乾眼症狀獲得有效緩解。

人工淚液百百種 選不含防腐劑 緩解無負擔

「相較於以往認為乾眼症只是症狀，隨著乾眼症患者增加以及更多醫學研究，乾眼症已被認定是一種眼睛疾病。」徐旭亮醫師表示，乾眼症成因多，中重度乾眼症中約46%患者是因為自身免疫系統失調，其餘因素包括因老化造成瞼板腺功能退化、環境過敏，長期處於乾燥空調環境等；且近年來因為長時間使用3C產品，導致眨眼不完全而使瞼板腺無法分泌足夠油脂的年輕患者也大量增加。

醫師經常會開立人工淚液輔助緩解乾眼症，徐旭亮醫師指出，防腐劑的添加與否是選擇人工淚液的重要考量。瓶裝人工淚液因含有防腐劑成分，可保存較長時間，但長期大量點用會傷害眼睛角膜上皮；且若是隱形眼鏡配戴者，防腐劑成分可能會殘留於隱形眼鏡中，影響眼表健康。故針對一天需點用超過4~6次人工淚液的患者，以及隱形眼鏡配戴者，建議選擇不含防腐劑的單支裝人工淚液，以免累積額外傷害。

不只補水 新型人工淚液補充所需油脂

徐旭亮醫師說明，傳統觀念認為乾眼症是缺水為主，但根據最新研究指出，其實只有14%乾眼症患者為單純缺水型，高達約86%患者為缺油型或油水都缺的混合型。淚膜共分為三層，由內而外分別為黏液層、水液層及油脂層，其中油脂層由上下眼瞼內的瞼板腺分泌，負責延緩淚液蒸發，若是瞼板腺分泌不順暢，油脂不足以保護眼表，便會導致缺油型乾眼症發生。

徐旭亮醫師進一步說明，目前市售人工淚液以補水居多，但選擇含有油脂成分的人工淚液，緩解效果會更全面。「含有油脂的人工淚液以往多是膠狀，病患經常反應使用後視線變得霧霧的，所幸，最近有新型人工淚液問市，緩解效果好又不會妨礙視線清晰度，病患接受度高。」徐旭亮醫師分析，新型人工淚液使用陽離子奈米技術，突破油水分離的技術困難點，均勻混合油水成分，因此較不會有模糊、黏膩感，使用感受舒適。若是曾進行屈光雷射、青光眼、白內障手術的患者，手術後因神經反應變的較遲鈍，眼睛乾澀情況經常會持續近半年，含油的新型人工淚液也可有效緩解乾眼症狀。

多元治療方式緩解乾眼症 患者應主動就醫診斷

乾眼症若長期不治療，可能會造成角結膜病變，甚至影響視力，徐旭亮醫師呼籲，現今乾眼症治療方式多元，對症下藥以盡早治療很重要，故建議民眾若出現乾眼相關症狀，應主動就醫，透過醫師專業評估，針對病因治療，再輔以適合之人工淚液，才能有效化解乾眼危機。徐醫師也建議，因乾眼症通常與發炎有關，故患者可多補充能抑制發炎的Omega-3，同時透過每天熱敷、按摩瞼板腺，刺激油脂分泌，對於緩解乾眼症狀亦有所幫助。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/48399/

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