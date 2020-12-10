減肥成效看不見？專業醫師曝：關鍵在於進食時間

【健康醫療網／記者林怡亭報導】「減重」對於多數人來說，是一生都在努力的課題，隨著時代演變，減重觀念更是不斷翻新，如過去在飲食控制上，通常只考慮食物的熱量，卻未考慮到進食時間與人體生理時鐘的關係，減重專家曾漢棋醫師就表示，現代醫學研究發現進食時間的不同，對體重有重大的影響，針對此觀念，便發展出了現今流行的「生理時鐘減肥法」。

一日熱量分配有學問 三餐吃得巧減肥效果好

曾漢棋醫師指出，人類脂肪組織的生理時鐘會決定囤積脂肪、分解脂肪的時間，若是在錯誤的時間攝取過多的熱量，易導致肥胖及代謝症候群。過去以色列學者Jakubowicz等人，就曾以此概念作人體減重實驗，實驗中共有兩組實驗對象，每日攝取食物總熱量均為1400大卡，其中A組三餐攝取熱量分別為早餐700大卡、午餐500大卡、晚餐200大卡，B組則為早餐200大卡、午餐500大卡、晚餐700大卡，經三個月的實驗結果顯示，A組的體重減了8.7公斤，B組僅減掉了3.6公斤，且腰圍、血糖及血脂肪，也是A組降的較多，證實了進食時間之於減重效果的重要性。

經研究12小時內進食完成 即能達到減肥效果

近年來，「限制時間進食(Time-Restricted Eating)減肥法」盛行，指的是一天24小時只能在某個時段內進食，其餘時間除喝水外需空腹，包括4、6、8、10到12小時都有人執行，而國內最近流行之168減肥法就屬限制一天在8小時內進食的方法，根據美國學者wilkinson在2020年發表的研究報告中顯示，若每天進食時間控制在10小時內，其餘14小時空腹，其減肥效果與168減肥法差不多，而限制進食時間在6或8小時，則因與人們正常作息時間不符，不易長久實行，甚至少數進食時間控制在6小時者，會有副作用。歐美許多學者就曾針對透過限制時間進食來減肥，及改善代謝症候群做研究，研究結果發現，只要每天進食時間控制在12小時內就有減肥效果，不過根據統計，大部分人進食時間長達15小時，只有9.7%的人，一天進食時間少於12小時。

欲減肥及改善代謝症候群 減少晚餐澱粉及脂肪攝取

曾漢棋醫師建議，對於肥胖者或代謝症候群患者，每日進食時間最好限制在10小時內，其餘14小時空腹，且每天熱量分配早餐比重多一些，晚餐少一些，脂肪攝取量也要減少，至於澱粉類主食只要晚餐少吃，早中餐不必太限制，食物之總熱量也不必嚴格限制，這種飲食法對減肥及代謝症候群都有改善效果。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/48410/

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