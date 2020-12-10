美國大選爭沒完？德州控4戰場州選舉違憲 川普與17州群起響應

德州昨天以選舉過程違憲為由，要求美國最高法院否決喬治亞、密西根、賓州與威斯康辛4大戰場州的投票結果，美國總統川普和全國17州今天群起響應，力拚翻盤。

路透社報導，川普向最高法院提出動議，要求9名大法官允許他介入此案，並成為德州針對喬治亞等4州提出訴訟的原告。

由共和黨籍德州檢察長派克斯頓（Ken Paxton）提出的這場訴訟，鎖定川普2016年贏得、今年卻敗給拜登（Joe Biden）的4個戰場州。川普先前自稱贏得連任，還指控選舉普遍舞弊。

這是川普團隊與支持者為求翻轉11月3日大選結果連串舉動的最新一起，先前的努力目前為止都是失敗告終。

川普推文說：「這是個大案子，我們的國家需要勝利！」

此外，以密蘇里州檢察長施密特（Eric Schmitt）為首的另外17州也群起響應，敦促大法官受理德州提出的訴訟。

除了密蘇里州，支持向最高法院提出訴訟的還有阿拉巴馬州、阿肯色州、佛羅里達州、印第安納州、堪薩斯州、路易斯安那州、密西西比州、蒙大拿州、內布拉斯加州、北達科他州、奧克拉荷馬、南卡羅來納州、南達科他州、田納西州、猶他州和西維吉尼亞州。

選務法專家說，德州訴訟缺乏法律依據，成功機會微乎其微。

喬治亞、密西根、賓州和威斯康辛州官員認為這起訴訟是對民主的魯莽攻擊。德州直接向聯邦最高法院而非下級法院提告，在州與州之間的訴訟中，這是被允許的作法。

「紐約時報」引述不具名知情人士的話報導，假如最高法院同意受理此案，川普要求德州共和黨籍聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）負責出庭辯論。

美聯社報導，若無意外，拜登將於明年1月20日入主白宮，不過總統就職典禮聯合委員會如今卻因是否要為拜登準備就職典禮起內鬨。

眾議院民主黨領袖霍耶爾（Steny Hoyer）在參眾兩院聯合成立的就職典禮聯合委員會提出一項動議，確認委員會正在為總統推定當選人拜登與副總統當選人賀錦麗的就職典禮作準備，卻遭參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）等人反對而未通過。

共和黨籍委員會主席布朗特（Roy Blunt）說：「就職典禮委員會無權在選舉程序結束前決定由誰宣誓就職。」

國會共和黨領袖封殺確認拜登與搭檔賀錦麗當選正副總統的動議，意味國會共和黨人可能要拖到明年1月才會承認「拜賀配」勝選。