2020台中好YA誕！首創耶誕水舞燈光秀+9999朵彩結聖誕樹 12/11起點亮台中柳川

「2020台中好YA誕」浪漫絕美耶誕水舞燈光秀將於12月11日登場。（台中市政府提供） 「2020台中好YA誕」浪漫絕美耶誕水舞燈光秀將於12月11日登場。（台中市政府提供）

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）「2020台中好YA誕」將於12月11日至27日登場，今年首度在柳川推出耶誕水舞燈光秀，昨（9）晚試點燈搶先曝光，絕美水舞隨著聲光搖曳，歡樂中又帶浪漫氛圍；市長盧秀燕表示，每年綠川、柳川的耶誕燈會都讓人期待，今年顛覆印象在柳川首創水舞秀，歡迎民眾打卡拍照，2021幸運一整年。

「2020台中好YA誕」昨晚在柳川舉行試點燈儀式，台中首度推出的耶誕水舞燈光秀搶先曝光，柳川水面揚起陣陣水柱，隨著歡快聲光節奏錯落起舞，搭配鐳射光投影生動耶誕意象，吸引眾人目光；耶誕水舞燈光秀將於12月11日至27日登場，每日17時30分至21時30分、每30分鐘演出一次。

台中市政府新聞局長黃國瑋表示，有別以往耶誕對華麗燈飾的印象，今年首度在柳川推出動態的水舞燈光秀。他強調，水舞燈光秀以環保為訴求，水源取自河道內既有水，展演後即回放至河道內，無須外接自來水，從規劃評估、河岸保護、動工至展演，每一步驟均嚴格把關。

以9,999朵紅色彩結打造11米高的主樹「禮讚之樹」。（台中市政府提供）

黃局長也說，今年全球新冠肺炎疫情肆虐全球，因此今年特別邀請在地工藝家蕭明瑜老師以9,999朵紅色彩結打造11米高的主樹「禮讚之樹」，也將於舊台中火車站前廣場亮相，以9,999朵彩結組成，每朵都代表最深的祝福，傳達面對疫情仍要團結守護的意象。

新聞局說明，今年燈飾融入山海屯城特色，柳川景觀段（台灣大道─民權路）主題為歡樂奇幻遊樂園，台中城市吉祥物五大燈飾結合在地產業，包含「來虎與奇幻白海豚」代表海線觀光、「歐米馬與魔幻吹雪」呈現后里薩克斯風、「虎爸與幸福柺杖糖」象徵興中糖果街、「樂虎與魔術耶誕襪」呈現台中花卉、「虎媽與驚喜大禮物盒」大展糕餅文化。

另外還有一座隱藏版燈飾「台中HO HO HO」，呈現耶誕老公公忙裡偷閒喝起台中珍珠奶茶。

此外，綠川景觀段（成功路─台灣大道─中山路）打造耶誕魔法森林，魔法森林不可缺少的就是魔法神獸，森林裡的主角燈飾「神秘白馴鹿」高達4公尺，傳說看見白馴鹿就會心想事成，搭配水霧鐳射燈光，營造夢幻情境，彷彿置身魔法世界。

綠川景觀段打造耶誕魔法森林，魔法森林不可缺少的就是魔法神獸，森林裡的主角燈飾「神秘白馴鹿」高達4公尺，傳說看見白馴鹿就會心想事成。（台中市政府提供）