Alexa
  1. 首頁
  2. 食安健康

台灣擬修優生保健法　人工流產毋須配偶同意 兩派意見爭論

By  台灣英文新聞－編輯
2020/12/10 10:21
（圖片來源：Getty Images）

（圖片來源：Getty Images）

（台灣英文新聞／醫藥組綜合報導）為符合聯合國多項保障婦女權益的公約及國際潮流，台灣國健署將啟動《優生保健法》更名與修法，除了為消除歧視改名《生育保健法》，其它最重要的變革，即妻子若欲接受人工流產手術可不需經配偶同意。

衛福部國健署副署長吳昭軍表示，為符合聯合國「CEDAW（消除對婦女一切形式歧視公約）」、「CRPD（身心障礙者權利公約）」，國健署持續進行有修正《優生保健法》計畫，該法將朝向符合民眾期待、取得最大共識來處理。草案預計於明年3月公告。

兩派看法

現行《優生保健法》第9條第6款但書明定，終止妊娠需配偶同意權。台灣婦產科醫學會理事長黃閔照表示，站在醫學會立場，支持終止妊娠程序中拿掉配偶同意權，「臨床來說，很多時候是夫妻處於正在談判離婚狀態，但卻不慎懷孕；也有夫妻對是否要有小孩衝突」，黃閔照說，現行法律等同讓已婚婦女必須背負偽造文書、被告風險。

婦女新知基金會開拓部主任林秀怡表示，基於女性身體自主權，林秀怡樂見這樣的發展，也肯定國健署基於公約修法，表示應讓女性自己決定是否終止妊娠，配偶同意權某種程度就是將決定權交給配偶，而非懷孕的女性自己。

此前，國內已有數個團體表示反對立場，包括具天主教背景的尊重生命全民運動大聯盟執行長陳清龍，他向媒體表示，堅決反對拿掉配偶同意權，他表示若修法通過，就是政府帶頭破壞婚姻、倫常、家庭和諧。他說，「即使太太外遇懷孕想墮胎，也絕對要跟丈夫坦承討論，這樣才不會破壞家庭和諧。」

醫師對於陳清龍的說法提出建議，為了避免走到人工流產這一步，要先「避免渣男讓女性非預期懷孕」，建議適用「交配思考期」、打手槍前要有個六天的「尻槍思考期」，「讓男性別再殺自己小孩，而且甚至還是屠殺，他一次就殺死幾億個在衛生紙上」。也有網友留言「應該立法男性結紮，再來跟女性談禁墮胎」、「女人的子宮是女人的」。
優生保健法
妊娠
墮胎

相關新聞

中國再現「錯藥門」！安徽孕婦住院安胎變墮胎、醫院給的理由讓人無法接受
中國再現「錯藥門」！安徽孕婦住院安胎變墮胎、醫院給的理由讓人無法接受
2020/11/26 11:16
改革墮胎權 阿根廷總統推新法案
改革墮胎權 阿根廷總統推新法案
2020/11/18 11:59
傳遭香港員警輪流性侵墮胎 少女透過律師再控港警抹黑
傳遭香港員警輪流性侵墮胎 少女透過律師再控港警抹黑
2019/11/12 16:14
南韓歷史性裁決：刑法墮胎罪違憲
南韓歷史性裁決：刑法墮胎罪違憲
2019/04/11 15:31
氣候暖化傷胚胎　新生兒患先天心臟缺陷風險大增　
氣候暖化傷胚胎　新生兒患先天心臟缺陷風險大增　
2019/02/01 16:30

更新時間 : 2020-12-10 13:34 GMT+08:00

最受歡迎

【中國武漢肺炎】全球最新確診與死亡人數統計　
【中國武漢肺炎】全球最新確診與死亡人數統計　
最新【好險！】台鐵列車緊急煞停救400旅客 台灣北往東鐵路中斷•最快12/13恢復通車
最新【好險！】台鐵列車緊急煞停救400旅客 台灣北往東鐵路中斷•最快12/13恢復通車
【最新】福灣巧克力性騷擾事件延燒　繼台灣桂冠之後•乖乖、家樂福、全家、Mister Donut 均跟進下架商品
【最新】福灣巧克力性騷擾事件延燒　繼台灣桂冠之後•乖乖、家樂福、全家、Mister Donut 均跟進下架商品
整理包！台北旅遊補助12月開跑 自由行每房每晚1千 團客每人1千 限量10萬名
整理包！台北旅遊補助12月開跑 自由行每房每晚1千 團客每人1千 限量10萬名
富比士亞洲百大社群明星 台灣這4人入榜...台裔渡邊直美風光上封面
富比士亞洲百大社群明星 台灣這4人入榜...台裔渡邊直美風光上封面
台灣蛙蛙文創掀口罩風波　業者官網發澄清說明稿
台灣蛙蛙文創掀口罩風波　業者官網發澄清說明稿
【最新】台灣飛官蔣正志失聯F-16黑盒子、金屬反應訊號在水下千米深處　空軍: 海象允許將探測
【最新】台灣飛官蔣正志失聯F-16黑盒子、金屬反應訊號在水下千米深處　空軍: 海象允許將探測
【最新】台灣12/1起實施「秋冬專案」•戴口罩掌握2訣竅 符合3情況•可免出示武漢肺炎核酸檢驗報告
【最新】台灣12/1起實施「秋冬專案」•戴口罩掌握2訣竅 符合3情況•可免出示武漢肺炎核酸檢驗報告
台灣中天新聞台換照未通過！ 陳文茜: 《天涯海角，文茜的世界周報不會停》
台灣中天新聞台換照未通過！ 陳文茜: 《天涯海角，文茜的世界周報不會停》
更新【打炒房】央行總裁楊金龍祭購屋貸款4項新措施•12/8生效　金管會：納專案金檢重點
更新【打炒房】央行總裁楊金龍祭購屋貸款4項新措施•12/8生效　金管會：納專案金檢重點