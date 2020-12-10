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台灣國防部軍備局大樹廠閃燃意外釀3傷　高雄市勞檢處勒令停工

軍備局光復營區9日於作業時不慎發生鋁粉閃燃意外，造成3傷送醫，廠長林正雄表示，過程都符合標準流程，才剛打開加侖桶就發生閃燃，事發原因目前還在調查。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/12/10 10:20
圖為軍備局205兵工廠大樹廠區。中央社

圖為軍備局205兵工廠大樹廠區。中央社

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）國防部軍備局大樹廠區昨(9日) 發生閃燃爆炸意外，造成3人受傷送醫；高市府勞工局勞檢處派員進廠區檢查，初步調查認為有違反勞動法令，已勒令停工，將移送地檢偵辦。

台灣國防部軍備局大樹廠閃燃意外釀3傷　高雄市勞檢處勒令停工

軍備局205兵工廠廠長少將林正雄（圖）9日下午舉行記者會，說明事故原委。中央社

軍備局生產製造中心205大樹廠區9日上午9時30分，在高雄大樹北營區806廠房，執行天弓二型發動機延壽定更作業，鋁粉秤裝時發生閃燃意外

高市府勞檢處指出，國防部軍備局中山科學研究院9日上午9時40分執行鋁粉預混作業時發生塵爆，導致洪姓勞工（男性、33歲、60%傷燙傷）意識清楚送義大醫院；盧姓軍方人員（男性、45歲、85%的3度傷燙傷）意識清楚送榮總、王姓軍方人士（約20幾歲、60%的2度傷燙傷）意識清楚送國軍高雄總醫院左營分院。

勞工局派員至事發現場檢查，初步調查認為違反勞動法令，職業安全衛生設施規則第184條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項規定，雇主對於著火性物質（鋁粉）製造、處置工作場所，為防止爆炸、火災，應遠離煙火、或有發火源之虞之物，並不得加熱、摩擦或衝擊或使其接觸促進氧化之物質或水。

勞工局指出，已勒令肇災現場停工調查，並撰寫職業災害報告書，函送勞動部職安署核定後，將移送地檢署偵辦，也會協助傷者家屬後續慰問。

軍備局光復營區9日於作業時不慎發生鋁粉閃燃意外，造成3傷送醫，中央社引述少將廠長林正雄表示，過程都符合標準流程，才剛打開加侖桶就發生閃燃，事發原因目前還在調查。

林正雄在廠區接受媒體聯訪指出，人員有依照標準作業流程執行，且人員均受過訓練，會在記取這次教訓後了解流程後再做精進；至於受傷送醫人員目前接受治療中。

林正雄指出，作業人員是在約2到3坪大的空間內執行工作，但是在機器都還沒有攪拌的情形下，只打開加侖桶就發生閃燃致人員受傷。他說，過程都符合標準流程，人員有經過教育訓練，至於是哪個流程出問題會做檢討。

林正雄表示，人員均依規定做好防護裝備，都按照SOP要求規定，穿戴口罩、防靜電棉質工作服、防導電鞋，進去前都會摸靜電棒五秒鐘，排除體內的靜電，他強調，都按照標準SOP實行，事發原因目前還在調查。

被問到人員是否有相關工作經驗，他說，人員年資至少有1年到2年經驗，士官長較資深，至少15年以上經驗；廠方之前也有幫中科院代工過，這項任務已經進行1年半。

他說明，相關資材是中科院提供，原料是用抗靜電的塑膠袋包裝，放在桶子裡，桶子是53加侖桶，品保履歷都有紀錄；初步了解，執行人員的陳述，只是打開加侖桶瓶蓋就閃燃了，那是9日上午執行第一個裝填動作，他強調，打開第一包就發生意外。

製程出了意外，為安全起見會先停工，等待調查事故原因完成並報勞檢單位後，才會復工。

國防部已偕同軍備局編成專案小組，前往205廠調查事故發生原因，並全力提供傷者最專業的醫療照顧。
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