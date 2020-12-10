國產好羊尬新鮮 FGM、GGM嚴格認證有保障

說到好羊產品，如果你還是只想到冬天進補與羊肉爐，那就有一點落伍囉！其實羊肉除了大家常在冬天享用的重口味羊肉爐之外，因著社團法人中華民國養羊協會(以下簡稱養羊協會)在多年的努力下，協助養羊產業拓展行銷通路，並透過嚴格的FGM國產羊肉認證及GGM羊乳認證制度為消費者把關，已經同時讓市面上有更多台灣在地安全的新鮮羊肉及鮮羊乳可以做選擇囉！

因為少了進口羊肉冰凍太久產生的羶味，許多羊肉爐業者已經開發輕藥膳及蔬菜口味的羊肉火鍋，更能夠品嚐到羊肉本身的鮮甜美味。也讓許多時尚餐酒館更樂意選用品質好的國產認證羊肉來創作料理。更多的FGM認證餐飲業者讓國產羊肉透過不論是冷盤、熱炒、煎烤，還是燉湯的烹調方式，都有不凡的口感與風味特色，新鮮國產羊肉絕對顛覆大家在天冷時才想到羊肉爐的刻板印象。

養羊協會理事長林浚琛於今日舉辦「青春羊溢好食尚-2020國產羊推廣記者會」中說明，目前已獲得國產羊肉FGM認證的業者共有69家，羊乳GGM認證的業者共有8家。養羊協會一直以來為消費者食安把關，從畜養、屠宰、包裝、運送、上市建立一套嚴謹的認證機制，讓國產羊肉有良好品質，消費者在購買羊肉產品時可以有更好、更新鮮的選擇。獲得FGM認證的店家包含羊肉爐等餐飲店，養羊協會特別頒發的紅色「國產羊肉專賣店」招牌，店內銷售的羊肉料理保證為國產鮮宰冷鏈直送的國產羊肉，鮮甜美味無羶味與進口冷凍羊肉有明顯差別。而部分獲得FGM認證廠商則以供應鮮宰羊肉為主，目前廠商往品牌化發展，因為肉質本身新鮮，不須要濃重的調味即可品嚐出羊肉最佳的滋味，也受到近年興起的餐酒館選用來進行料理創作。而為了方便家庭料理使用，將羊肉分切部位及小包裝以真空包裝，並於包裝上有明顯國產羊肉認證標章，也已經開始進入傳統市場及百貨生鮮超市，非常方便消費者選購。可說是在餐館聚會或是家庭料理都新鮮的好選擇。而在羊乳認證部份，從牧場到生產及包裝過程，養羊協會也制定完善嚴謹的檢驗流程，並每月不定期追蹤管理確保品質。在每一瓶生產合格的羊乳瓶蓋上都可以發現可愛的綠色小羊頭認證標章，讓消費者可以享用最新鮮安全的羊乳。

稻江大學餐飲系主任吳文智副教授出席活動時表示，國產羊各部位肉質與口感都有其特色，可做的菜色變化很多，是很好運用的食材。且國產羊肉富含左旋肉鹼，並已被證實搭配有氧運動可以幫助脂肪燃燒，所以也開始成為重視健身塑身的人士選用的食材，可說是食尚生活最對味的新選擇。而羊乳分子小、好吸收，可以改善腸道菌叢生態，可以幫助建立屏障，降低過敏機會及降低發炎因子生成等，補充羊奶，不只可以補充鈣，也可以幫助增強抵抗力，是老少咸宜的營養補充品！

藝人羅平今日出席活動，也分享自己享用國產羊肉的經驗。羅平的母親是彰化人，彰化是國產羊飼養的主要地區之一，因此讓羅平從小就愛吃台灣本土羊肉，並且吃羊肉是不分季節的。最近發現市場上可以買到小包裝且分切部位的國產羊肉，讓喜愛烹飪的羅平也大展廚藝，在家料理羊肉。因為來自印度的父親也很喜愛羊肉，因此羅平不僅在家自己煮羊肉爐，也會製作印度口味的羊肉料理孝敬父親。本身對身材管理很嚴謹的羅平，因近日拍攝電視劇需求，對身材要求更嚴格，也表示吃羊肉讓他可以更輕鬆降低體脂肪，保持良好的身形來拍戲。

今日有許多FGM國產羊肉認證業者及GGM羊乳認證業者出席活動並帶來各種好羊商品，消費者不僅可以選購在地安全衛生且優質的認證羊乳品，更可到有FGM國產羊肉認證的羊肉爐店享用美味佳餚，還有各種口味的羊肉爐料理包、即時調理羊肉涼拌小菜、滴羊精以及分切包裝的鮮宰羊肉可以選購！

新鮮就是美味的保證，請消費者在選購羊肉及羊乳產品時，認明認證標章（Fresh Goat Meat,FGM）的國產羊肉、以及（Good Goat’s Milk,GGM）國產羊乳，才能吃得衛生、安全有保障。